Le leader de Soilwork « a pleuré pendant deux heures » après avoir été félicité par Rob Halford

Dans une nouvelle interview avec Musique de métal, TRAVAIL DU SOL chanteuse Björn « Vitesse » Strid a parlé de l’époque, il y a plus d’une décennie et demie, où les métalleux suédois ont réussi à obtenir une approbation officielle en tant que groupe qui « fait avancer le métal avec son métal de pointe » de The Metal God lui-même, JUDAS PRIEST‘s Rob Halford.

« C’est tout simplement incroyable, » foulée dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Je me souviens quand j’ai lu ça. Parce que quelqu’un m’a dit [about it]. Ils ont dit, ‘Oh, as-tu vu ça Rob Halford parle de toi dans ce magazine metal belge ?’ J’ai dit quoi? Non. Non. Êtes-vous fou ? Non. Allez. Puis il a réussi à… je ne sais pas — il l’a ramassé quelque part, et puis j’ai pu le lire. Et je viens de le perdre. je [said to him], ‘Puis-je emporter le magazine avec moi à la maison ?’ Et [he said], ‘Yeah Yeah.’ Je suis juste rentré chez moi et j’ai pleuré pendant deux heures parce que c’était tellement bouleversant et tellement incroyable, parce qu’il était, et est toujours, l’un de mes héros vocaux absolus. C’était juste surréaliste de lire ça. J’étais genre : ‘Il parle de mon groupe. Il parle de ma voix. C’est juste fou. Ouais, [it was] absolument incroyable. »

TRAVAIL DU SOL a été formé à Helsingborg en 1995. Après deux albums très acclamés, « Suicide au bain d’acier » (1998) et « La Machine Chainheart » (1999) sur Enregistrements écoutables, TRAVAIL DU SOL rejoint le Explosion nucléaire roster en 2001. Le mélange unique de métal mélodique du groupe s’est développé à un rythme effarant alors qu’ils sortaient une nouvelle bombe chaque année, faisant des tournées agressives à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Australie et le Japon. Certains des faits saillants inclus Ozzfest aux côtés des têtes d’affiche SABBAT NOIR et IRON MAIDEN et une visite de l’arène avec AGNEAU DE DIEU et ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR. Leur dernière sortie était un EP, « Un souffle de l’atlantique », avec la chanson titre de 16 minutes.



