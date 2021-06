Le leader de Yes, Jon Anderson, annonce une tournée avec la Paul Green Rock Academy

Légendaire OUI chanteur/compositeur Jon Anderson fera une tournée avec le Académie Paul Green Rock à partir du 30 juillet.

le “Jon Anderson avec la Paul Green Rock Academy” tournée est une reprise de la tradition commencée en 2005 lorsque Jon tournée avec l’original Ecole du rock toutes les étoiles. Ces spectacles, plus de 30 au total entre 2006 et 2008, étaient tout simplement magiques, et maintenant Jon Anderson revient pour continuer cette magie avec un ensemble de OUI des classiques, des coupes profondes, des mash-ups et des œuvres en solo, le tout avec des arrangements luxuriants comprenant des chants choraux, des cors et tous les autres avantages d’avoir un groupe de 25 jeunes musiciens.

Dit Jon: « La seule chose à propos de la création musicale avec de jeunes musiciens et chanteurs, c’est l’aventure de tout ça. J’ai chanté et tourné avec le École de rock Paul Green il y a de nombreuses années… C’était un miracle pour moi de me joindre à leur jeune énergie… Et d’apprendre d’eux. Nous voici maintenant avec le Académie Paul Green Rock… Et encore une fois, leur enthousiasme et leur joie de faire de la musique en valent vraiment la peine. De plus, ils sont un groupe vraiment talentueux. Il y a un avenir dans la musique, et ces jeunes âmes le prouvent à chaque fois que je les entends chanter et jouer… Je sais que vous passerez une merveilleuse soirée à passer du temps avec le futur du rock’n’roll. Beaucoup de bénédictions…”

Des dates de tournée:

30 juil. – Patchogue Theatre – Patchogue, NY



01 août – Blue Ocean Music Hall – Salisbury, MA



03 août – Rams Head sur scène – Annapolis, MD



05 août – Ridgefield Playhouse – Ridgefield, CT



07 août – Colonial Theatre – Phoenixville, PA



09 août – Ocean City Music Pier – Ocean City, NJ



19 août – Théâtre Des Plaines – Des Plaines, IL



21 août – Arcada Theatre – St. Charles, IL



24 août – Palace Theatre – Canton, OH



27 août – Paramount Theatre – Huntington, NY



28 août – Stadium Theatre – Woonsocket, RI

Anderson co-fondé OUI en 1968 avec le bassiste Chris Squire, et est resté avec le groupe jusqu’en 2008, quand OUI l’a remplacé par Benoît David, un Anderson sosie qui a déjà dirigé le OUI groupe hommage PRÈS DU BORD. David la gauche OUI en 2012 et a été remplacé par Jon Davison.

Juillet dernier, Howe a déclaré à Rolling Stone qu’il n’y avait pratiquement aucune chance que les membres survivants de OUI se retrouver pour une tournée.

“Je ne pense pas [the fans] devrait rester éveillé tard la nuit à s’inquiéter à ce sujet », a-t-il déclaré. « Il y a tout simplement trop d’espace entre les gens. Être dans un groupe ensemble ou même faire une autre tournée comme ‘Syndicat’ est complètement impensable”, faisant référence au groupe 1990 “Syndicat” LP et tournée, qui ont réuni les précédents OUI la programmation de l’album (Jon Anderson, Chris Squire, Trevor Rabin, Alain Blanc, Tony Kaye) et l’ex-alorsOUI groupe de membres ANDERSON BRUFORD WAKEMAN HOWE (Jon Anderson, Bill Bruford, Rick Wakeman et Steve Howe). “C’était difficile quand nous avons traversé ça, notamment à cause des personnalités”, Howe mentionné. “Je ne dis pas qu’une seule personne est à blâmer, mais quand vous obtenez un gros méli-mélo comme ça ensemble, c’est à peu près un cauchemar. Nous avons fait un cauchemar d’une possible bonne chose en 1990. Je ne pense pas qu’il y ait l’endurance ou l’appétit pour ce genre de chose à nouveau.”

Anderson, Wakeman et Rabin avait commencé à faire des tournées en tant que ARW : ANDERSON, RABIN ET WAKEMAN en 2016, puis a adopté le OUI AVEC JON ANDERSON, TREVOR RABIN, RICK WAKEMAN surnom peu de temps après le groupe 2017 Temple de la renommée du rock and roll induction.

Howe dernière tournée avec Anderson et Wakeman en 2004.

OUI a sorti plus de 20 albums au cours de sa carrière, y compris son premier album éponyme en 1969, “Contes des océans topographiques”, en 1973, et son dernier album, “Paradis terre”, sorti en 2014.

Crédit photo: Déborah Anderson

