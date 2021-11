Le leader des Sex Pistols, John Lydon, s’est révélé être le bouffon de « The Masked Singer »

SEX PISTOLETS leader Jean Lydon (alias Johnny pourri) s’est révélé être le candidat déguisé en bouffon lors d’un concours de chant de réalité « Le chanteur masqué ».

Lydon avait réussi à cacher son identité aux juges Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger, Robin Thicke et William en effectuant des reprises de Alice Cooper‘s « L’école est finie » et SOGGY BOTTOM GARÇONS‘ « Je suis un homme au chagrin constant ».

Après que les juges eurent deviné que la personne derrière le masque de Le bouffon était Tonnelier, L’OMS‘s Roger Daltrey, DEF LEPPARD‘s Joe Elliott, Sammy Hagar, SOEUR TORSADÉE‘s Dee Snider et EMBRASSER‘s Gène Simmons, Lydon a finalement été dévoilé.

L’homme de 65 ans a expliqué plus tard sa décision de participer à l’émission populaire dans une interview avec Billboard, affirmant que c’était principalement un cadeau à sa femme.

« Quelqu’un a contacté mon manager et nous en avons discuté et j’ai pensé que ce serait vraiment bien parce que cela signifiait que ma charmante épouse, qui souffre de la maladie d’Alzheimer, pourrait en tirer un grand plaisir si elle parvenait à deviner qui c’était », Lydon mentionné. « Nous vivons ensemble depuis 47 ans, Nora et moi, donc elle doit avoir des indices sur qui je suis et ce que je peux faire. »

Il a dit qu’il regarderait l’émission avec sa femme le FaceTime alors qu’il était parti faire la promotion de son livre « Je pourrais avoir tort, je pourrais avoir raison ».

« Je ne peux pas voyager avec ma belle Nora, donc je dois le faire sur FaceTime avec elle tous les soirs.

« Je pense qu’elle a deviné… ils m’ont fait une jolie paire de gants de bouffon pour moi et Nora je les avais quand je lui ai parlé FaceTime, » il a dit.

Réfléchissant à son passage dans la série, qu’il a qualifié d' »hilarant », il a déclaré: « Je pense que vous devriez vous moquer de tout ce que vous faites. Si vous vous prenez trop au sérieux, il ne vous reste plus beaucoup de place dans ce monde. . Vous devez avoir un sens de l’autodérision. Je ne peux pas supporter les gens trop arrogants, trop indulgents. Je vais me démolir autant que n’importe qui ou n’importe quoi d’autre, probablement plus. D’où la tristesse dans ce personnage, le joker.Le sourire est porteur à la fois d’empathie et de pathétique.

Il a ajouté: « Nous n’avons qu’une seule vie, et vous devez explorer toutes les possibilités et n’être limité par personne sans raison. »



