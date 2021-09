Le leader désespéré et une histoire qui nourrit la foi

24/09/2021 à 21:24 CEST

Avec un demi-tournoi passé, le classement de la ligue argentine montre un occupant inattendu: Talleres de Córdoba, qui a pris la première place il y a cinq jours et Il a enchaîné 9 matchs sans perdre, dont il a remporté 7, une actualité qui ne doit pas être considérée comme entièrement surprenante. L’ensemble qui s’entraîne Alexandre Médine Il était déjà à un point de disputer la finale de la Coupe Diego Maradona 2020. Au premier semestre de cette année, il n’est tombé qu’en quarts de finale aux tirs au but contre Colón de Santa Fe, qui finirait par remporter le titre. Mais aussi, son histoire le soutient.

L’organisation particulière du football argentin entretient depuis ses origines un fossé profond entre les clubs de Buenos Aires, ses environs, Rosario et Santa Fe, et ceux du reste du pays. Les premiers, les plus importants et les plus connus, sont ceux directement affiliés à l’Association argentine de football ; tous les autres participent indirectement et pendant des décennies à leurs ligues provinciales. Des ateliers, par exemple, l’ont fait dans la Ligue de Cordoue.

Au 1967, la création du Championnat national, un deuxième tournoi annuel, a ouvert une fenêtre sur le football « del Interior & rdquor; », et à travers cette lacune, « La T » s’est glissée à travers. Le premier avertissement remonte à 1974, lorsque l’équipe du légendaire Ange Labruna réussi à entrer dans la finale octogonale, où il était quatrième.

Le second arriverait dans 1977. Avec une équipe de footballeurs énormes -parmi eux Luis Galván, Miguel Oviedo et José Daniel Valencia, champions du monde en 1978-, Ateliers atteint la finale, une étape unique. Le rival était Independiente et le match aller avait été un match nul 1-1 à Avellaneda. Le match revanche, joué dans le Barrio Jardín, figure dans l’histoire du football argentin. L’équipe rouge a commencé à gagner, Talleres à égalité avec un penalty et à 15 minutes de la fin, ce serait 2-1. Le problème était qu’Ángel Bocanelli a marqué avec un coup de poing clair. Ceux d’Independiente protestent et menacent même de se retirer. L’arbitre a expulsé trois d’entre eux. Il y avait 11 contre 8. Tout semblait voué à l’échec, mais un but angoissant de Ricardo Bochini a porté le score à 2-2 et la double valeur des buts des visiteurs a donné la victoire aux Rouges.

La défaite a généré un traumatisme que Talleres mettrait du temps à surmonter. ‘La T’ a réussi à rester dans le grand football, mais a commencé une balançoire d’ascensions et de descentes qui, bien qu’il ait connu la joie de soulever la Coupe Conmebol en 1999 (également dans ce sens, les Albiazules étaient des pionniers du football provincial), aurait son point culminant point avec la chute en 2009 au tournoi argentin, la troisième catégorie pour les clubs indirectement affiliés.

L’épreuve a duré jusqu’en 2015. Elle est venue Andrés Fassi, un homme de Cordoue qui était un homme fort de Grupo Pachuca, du Mexique. Elu président en novembre 2014, Fassi a conduit la progression de Talleres à partir d’un modèle de gestion très résisté en Argentine, où les clubs sont des sociétés à but non lucratif et les sociétés anonymes ne sont pas autorisées.

Fassi s’est adapté aux règles, mais dans la pratique, il dirige l’institution beaucoup plus comme une entreprise privée que comme une entité sociale, et est vu avec méfiance par ses pairs des autres clubs.

Si pour n’importe quelle équipe ‘Interior’ gagner un titre local a été une mission impossible jusqu’à présent, le faire avec un modèle qui s’oppose au statu quo argentin multiplie les difficultés. Mais c’est ce qu’est Talleres, essayant de réaliser ce qui lui a échappé des doigts en 1977.