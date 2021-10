Le leader d’Exodus dit que c’était « une meilleure décision pour l’instant » de reporter la tournée « The Bay Strikes Back »

EXODE‘s Steve « Zetro » Souza parlé à « Le spectacle de Zach Moonshine » de la décision de son groupe de reporter la partie nord-américaine de son « La baie contre-attaque » jusqu’en 2022. Le trek de 30 dates – avec également TESTAMENT et ANGE DE LA MORT – devait initialement débuter le 6 octobre au Fremont Theatre de San Luis Obispo, en Californie, et s’arrêter à Austin, New York et Detroit avant de se terminer le 27 novembre au Fox à Oakland.

Parlant du processus de réflexion derrière le fait de repousser la tournée, Zéro dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ils voulaient que nous testions tous les soirs, et les groupes ne voulaient pas tester tous les soirs. Parce que les salles où nous jouions n’étaient pas aussi grandes que disons… MEGADETH je viens de faire le tour avec AGNEAU DE DIEU et TRIVIUM, et ils ont fait des hangars, et LA HAINE RACE – ils ont joué dans des amphithéâtres – et ce sont des endroits assez grands où vous pouvez vous tenir à l’écart. Nous n’allions pas avoir ce luxe, et si Chuck Billy [TESTAMENT singer] tombe malade trois semaines après le début de la tournée, pour une raison quelconque, la tournée [is] plus de. Nous avons donc pensé qu’il valait mieux laisser cette chose jouer un peu plus. Et la tournée va commencer — mêmes dates. Si vous avez acheté un billet, nous l’honorerons aux dates. Les mêmes dates, les mêmes lieux, et celui-ci commence le 9 avril. Je veux dire, presque exactement le même itinéraire – chaque rendez-vous commence… Parce que nous aurions été là maintenant ; nous l’aurions fait ; nous serions presque passés par là maintenant – nous aurions été de deux semaines. Je pense que c’était une meilleure décision pour le moment. Je veux juste la sécurité pour tout le monde ; c’est tout ce qui compte. »

« La baie contre-attaque » les dates ont été modifiées à partir d’avril et incluront des villes supplémentaires non initialement prévues pour la tournée.

« La baie contre-attaque » date 2022 :

09 avril – San Luis Obispo, Californie – Théâtre Fremont



10 avril – Anaheim, Californie – House of Blues



12 avril – San Diego, Californie – House of Blues



13 avril – Las Vegas, NV – House of Blues



15 avril – Tucson, AZ – Théâtre Rialto



16 avril – Albuquerque, Nouveau-Mexique – Théâtre Sunshine



19 avril – Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom



20 avril – Houston, Texas – White Oak Music Hall



21 avril – Austin, TX – Emo’s



22 avril – Dallas, TX – Live amplifié



23 avril – La Nouvelle-Orléans, LA – House of Blues



26 avril – Atlanta, GA – La mascarade



27 avril – Raleigh, Caroline du Nord – Le Ritz



30 avril – Sayreville, NJ – Salle de bal Starland



01 mai – Baltimore, MD – Scène sonore



02 mai – Boston, MA – House of Blues



03 mai – Philadelphie, PA – Theatre of Living Arts



05 mai – Huntington, NY – The Paramount



06 mai – Buffalo, NY – Town Ballroom



07 mai – Cincinnati, OH – Madison Theatre



09 mai – Pittsburgh, PA – Scène AE



10 mai – Cleveland, OH – L’Agora



11 mai – Columbus, OH – Newport Music Hall



12 mai – Detroit, MI – The Majestic Theatre



14 mai – Joliet, IL – La Forge



15 mai – Joliet, IL – La Forge



17 mai – Minneapolis, MN – Skyway Theatre



19 mai – Denver, CO – Sommet



20 mai – Salt Lake City, UT – The Depot

EXODE sortira son nouvel album, « Persona non grata », le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire. Le LP a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap. Pour la troisième fois dans l’histoire du groupe, ils sont revenus à l’artiste suédois Pär Olofsson pour créer la pochette de l’album.

« Persona non grata » est la suite de 2014 « Sang dans sang dehors », qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

En juillet, EXODE le batteur Tom la chasse a subi une gastrectomie totale réussie dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac. Il a rejoint ses camarades sur scène le 7 octobre au Réplique festival à Sacramento, en Californie.

EXODE tapoté Jean Tempesta jouer de la batterie pour le groupe à Psycho Las Vegas à Las Vegas, Nevada en août et à Assaut de terreur complet à Cave In Rock, Illinois en septembre alors que Chasse se remettait d’une opération. Tempesta était membre de EXODE de 1989 à 1993 et ​​a joué sur les albums du groupe « L’impact est imminent » (1990) et « Force d’habitude » (1992).

Une campagne GoFundMe pour aider Chasse avec des frais médicaux avait déjà amassé plus de 114 000 $, dont 5 000 $ de À Mest ancien EXODE compagnon de groupe, actuel METALLIQUE guitariste Kirk Hammett, et 1 500 $ de FOZZY chanteuse et superstar de la lutte Chris Jericho.