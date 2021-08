Tandis que INXS étaient toujours un groupe de six personnes et dirigés sur des lignes démocratiques, il était inévitable que les médias mondiaux concentrent leur regard sur le leader unique du groupe, Michael Hutchence. S’il est indéniable qu’il était extrêmement photogénique, même le plus bref regard sur une citation de Michael Hutchence prouve qu’il avait la personnalité charismatique pour correspondre. Au cours de son illustre carrière de 20 ans, la rock star australienne tant manquée a donné littéralement des centaines d’interviews pour des magazines et des émissions de télévision du monde entier, et dans chacune d’entre elles sa nature articulée, son intelligence féroce et son esprit sec transparaissaient.

Au cours d’une vie remarquable qui l’a conduit d’adolescent épris de poésie à la figure emblématique qui U2Larry Mullen Jr. de Larry Mullen Jr. surnommé “la pop star accomplie”, uDiscover Music parcourt deux décennies d’interviews pour présenter le leader d’INXS dans ses propres mots, avec l’aimable autorisation des meilleures citations de Michael Hutchence.

Sur l’embryonnaire INXS et devenir chanteur

« Dans mon esprit, je pensais que j’étais musical quand je grandissais. Au niveau des mots, j’écrivais de la poésie. Je n’avais pas la mentalité de rock star, j’avais la mentalité de “jeune artiste sérieux”. J’étais en fait plus dans les poètes et des choses comme ça, et cette attitude et cette scène, [writers such as] Ferlinghetti et Bukowski. J’ai pensé que c’était assez intéressant alors j’ai commencé à lire beaucoup de choses.

« André [Farriss] était à l’origine le chanteur, le front guy. J’ai vraiment commencé quand il n’avait plus envie de chanter. Il m’a donné le micro un jour et m’a dit : ‘Connais-tu cette chanson ? Chantez juste pendant un moment, pendant que nous essayons ce batteur. » (Spin, États-Unis, 1988)

Sur les débuts d’INXS et la construction d’une suite en Australie

«Nous avons joué dans tous les bars, fêtes, pubs, salons d’hôtel, salles paroissiales et villes minières – des endroits qui ont fait ressembler le territoire de Mad Max à un jardin japonais. Nous devions aspirer des cartouches d’oxygène entre les chansons juste pour pouvoir continuer à jouer. (The Sun-Herald, Australie, 1993)

« Vous savez, si vous avez 200 personnes qui ont bu sur la plage toute la journée, cela brosse un tableau assez moche, mais c’est en fait unique. C’est une très bonne scène pour jouer de la musique. Mais si vous montez sur scène et commencez à jouer de la musique sophistiquée et subtile, cela n’arrivera pas. Donc, vous êtes en quelque sorte obligé d’essayer de réveiller un peu le public. Sortir de la scène des pubs a été difficile pour nous d’une certaine manière, car cela fait partie de notre attrait et de notre charme que nous ayons une « sensibilité au pub ».

“Tu [English music fans] ont un concept différent d’un groupe de pub. Pour vous, un groupe de pub est ce groupe de juke-box jouant devant 150 clients. En Australie, nous avons peut-être deux ou trois mille personnes qui vont dans des pubs avec un bar de 80 pieds – C’est beaucoup de Foster, mec. Je pense que les Britanniques doivent réévaluer leur concept [of pub rock]. ” (Record Mirror, Royaume-Uni, 1987)

Sur le développement du son unique d’INXS

« Nous avons toujours trouvé étrange que personne ne soit sur scène pour jouer des trucs soul. Peut-être que les gens la jouaient dans leurs garages, comme nous, mais ils revenaient toujours au pur rock quand ils montaient sur scène. Mais nous avons décidé de nous en tenir à ce mélange d’accords puissants et de funk et c’est là que ça a vraiment commencé pour nous. En ayant le courage de prendre cette décision. Faire un pari non seulement avec notre musique, mais avec nos vies. »

«Notre musique est comme une peinture et les principales choses que nous voulons avoir sont des taches très distinctes de clair et de sombre. Par là, je veux dire que nous voulons inclure des chansons qui couvrent avec des paroles des sujets allant des choses les plus lourdes que nous ayons jamais faites à des expériences légères qui peuvent être mieux présentées à travers des ballades bluesy sentimentales qui sont généralement bonnes pour un rire ou deux. (The Sun-Herald, Australie, 1993)

Sur leurs goûts éclectiques

« Les grandes choses montent au sommet. Un grand ABBA chanson est tout aussi digne qu’une grande chanson de Joy Division. Nous n’avons pas besoin que les gens des maisons de disques se tiennent debout et se disent « Allez, les gars, écrivez un tube ». Cette mentalité pop est déjà dans le groupe. (Rolling Stone, États-Unis, 1988)

Sur le contenu politique dans ses paroles

« Je préfère exprimer ma propre position sur les choses dans une interview plutôt que dans une chanson. Parce que je pense que ça peut être un compromis. Je ne suis pas un grand parolier politique, et je ne prétends pas l’être. Je n’aime pas la politique instinctive. N’importe qui peut lire les premières pages et écrire : « C’est mauvais, c’est mauvais, c’est mauvais. C’est probablement la génération la plus instruite et la plus consciencieuse de l’histoire. Ils ne sont pas stupides. Pourquoi dire aux gens quelque chose qu’ils ont lu dans les journaux le mois dernier ?

« Nous ne prétendons pas vraiment changer le monde, mais j’espère que quelque part dans nos paroles, nous incitons les gens. Par exemple, l’inspiration pour [Kick’s opening track] « Guns In The Sky » était de la pure colère. Je n’appellerais pas ça une chanson politique, j’appellerais ça une chanson de colère. Je lisais qu’ils dépensaient 2 millions de dollars par minute en armes dans le monde en 1987. Deux millions de dollars par minute. Combien d’argent a fait Aide en direct augmenter? Soixante-dix millions de dollars ? Alors dans une heure… C’est là que j’ai commencé à me mettre en colère ! (Rolling Stone, États-Unis, 1988)

Sur la célébrité et les pressions de la célébrité

« Je sais qui je suis et ce que je fais. J’arrive à me refaire une vie privée, malgré la presse. Vous avez besoin d’humour. La presse anglaise est si curieuse, et les Anglais semblent aimer ces écoutes.

« Dans ma position, la situation est que soit vous faites exactement ce que vous voulez et acceptez qu’ils prennent des photos et écrivent des bulles, soit vous essayez de changer complètement votre style de vie. J’ai essayé d’équilibrer les deux approches et cela n’a pas toujours fonctionné. C’est un frein et une infraction, mais ils ne feront jamais rapport sur votre vraie vie privée. Comment le peuvent-ils ? » (Vox, Royaume-Uni, 1992)

Sur les femmes comme sexe supérieur

« Les femmes sont incroyables en groupe ensemble. Terrible. Les hommes n’ont rien sur eux. Les hommes ne sont pas très bons les uns envers les autres – en fait, ils sont terribles les uns envers les autres. Les hommes devraient cesser de rivaliser les uns avec les autres ; se taper dans le dos et s’entretuer. Ils doivent commencer à exprimer les choses en étant plus ouverts comme les femmes le font sur tout et n’importe quoi. Il y a beaucoup d’hommes confus là-bas. Ils ne savent plus quoi faire d’eux-mêmes ou des femmes. (The Face, Royaume-Uni, 1991)

En tournée et en live

« Fondamentalement, après un certain temps, le style de vie des tournées rock’n’roll devient ennuyeux, mais même à notre époque sauvage, nous n’étions jamais du genre heavy metal. Je connais des gens comme ça qui ont le genre de moments sauvages que je n’approcherais même pas. Il y a un certain moment où vous devez choisir si vous allez être un cliché ou si vous allez découvrir de nouvelles choses sur vous-même.

“Jim Morrison a étudié Nietzsche, la théorie de Superman, vous savez pour lui apprendre à communiquer avec les foules. Eh bien, j’ai lu tous les manuels aussi et vous n’avez qu’à le faire à votre façon à la fin.

« Je suis assez terrifié, pour être honnête, quand je suis en tournée. Il faut vraiment beaucoup d’ego pour sortir, ce que je trouve plutôt épuisant. En fait, vous devez rassembler un énorme ego pour sortir et être plus grand qu’une énorme foule de gens. C’est déjà assez difficile de faire ça avec quatre ou cinq personnes, sans parler de 20 000. Vous savez, parfois, j’ai juste envie de me blottir sur scène et de rester allongé là pendant un moment. (Sky Magazine, Royaume-Uni, 1990)

Sur le concept de célébrité

“Il y a une chose à laquelle travailler en Australie pendant longtemps ne vous prépare pas, et c’est ce qu’ils appellent en Amérique” devenir une star “. Nous n’avons pas vraiment de star system en Australie. Cela n’existe pas. Il ne sert à rien de devenir un, ou d’agir comme tel, ou de prétendre que vous en êtes un, car cela ne vous mène nulle part. En fait, c’est vraiment la pire chose que vous puissiez faire là-bas. (Rolling Stone, États-Unis, 1988)

“Chaque acteur que je connais veut être une pop star. John Hurt veut être une pop star. Il aime ça. Le but du jeu d’acteur est de se perdre – c’est pourquoi les gens dans la musique veulent devenir acteurs, parce que vous pouvez devenir n’importe quoi. Avec la musique, c’est un peu différent. La musique vous emmène quelque part. Nous essayons toujours de clarifier. Nous n’avons aucune chance de le faire – c’est ce qui fait de vous un poète, vous fait boire – mais vous essayez. Vous ne le ferez jamais. Vous pouvez être très proche. Il peut y avoir 20 000 personnes ici qui disent : « Oui ! Il l’a fait. C’est exactement ce que j’ai ressenti mais je n’ai jamais su comment l’exprimer. Et 20 000 autres personnes disent : ‘Non. C’est nul. Je ne suis pas d’accord avec ça. C’est le prix à payer. (Spin, États-Unis, 1989)

Sur la réinvention musicale

« Le niveau de succès que nous avons atteint repose sur le cheval de la pop. Je fais de mon mieux pour contourner ce truc pop et j’espère trouver quelque chose avec un peu plus de profondeur. J’en parlais avec U2 quand ils mixaient Achtung bébé. Nous étions confrontés au même genre de dilemme, à savoir que si nous ne trouvions pas un moyen de réinventer ce que nous faisons, nous n’allions être nulle part. Je veux dire, combien de groupes du début des années 80 ont survécu intacts ? Très, très peu.

“Bienvenue a n’importe où t’es était un album assez diversifié, et il a reçu les meilleurs éloges de la critique que nous ayons jamais eu. On voulait vraiment faire ça. Essayez à nouveau plein de styles différents, dont je pense que nous sommes assez capables… Full Moon, Dirty Hearts, ce n’est rien de tel. C’est très simple. Cela a été fait rapidement et il n’y a pas d’orchestres ni de figurants. C’est six gars. C’est un album assez difficile. (Hot Press, Irlande, 1993)

Sur l’importance de l’intégrité artistique

« Je n’ai toujours pas compris notre succès. Je suis heureux que nous ayons pu construire une carrière pour nous-mêmes, et pas seulement avoir un gros album à l’improviste. Il y a quelque chose d’intrinsèquement australien dans le fait qu’un groupe de frères et d’amis d’école se réunissent en tant que groupe à un très jeune âge et se réunissent tous en tant que copains pour faire bouger les choses. Cela n’a rien à voir avec le business de la musique, les maisons de disques ou les charts ou quoi que ce soit du genre. Il y a une intégrité chez INXS, dans la musique, qui en vaut la peine. » (The Australian Way, Australie, 1991).

