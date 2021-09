Le leader d’Oasis, Liam Gallagher, partage les conséquences d’une blessure au visage après une chute d’hélicoptère

L’ancien leader d’Oasis, Liam Gallagher, est mystérieusement tombé d’un hélicoptère ce week-end, un jour après avoir joué au festival de l’île de Wright. Gallagher, 48 ans, a plaisanté en disant que la photo de ses blessures au visage serait la couverture de son prochain album. Le chanteur de “Shockwave” a refusé de partager les détails de la blessure et s’est plutôt amusé avec ses fans chaque fois qu’ils lui ont demandé ce qui lui était arrivé.

“Alors regarde ça, je suis tombé de l’hélicoptère la nuit dernière, tu ne pouvais pas tout bien dire qui a dit que RnR est mort Keith Moon mange ta peau de tambour Allez, tu sais LG x”, a écrit Gallagher sur Twitter, à côté d’une photo montrant un pansement géant sur son nez. Gallagher avait également des éraflures le long de l’arête du nez et sous les yeux. Gallagher a partagé la photo une deuxième fois, plaisantant en disant que ce sera le “shooting de couverture” de son prochain album. “Allez, nez”, a-t-il plaisanté.

Alors regarde ça je suis tombé de l’hélicoptère la nuit dernière tu ne pouvais pas tout bien dire qui a dit que RnR est mort Keith Moon mange ta peau de tambour Allez tu sais LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk – Liam Gallagher (@liamgallagher) 18 septembre 2021

Beaucoup de ses fans ont demandé des détails sur la blessure, mais Gallagher a typiquement refusé de donner une réponse directe. « Comment diable es-tu tombé d’un hélicoptère, Liam ? a demandé un fan. “Tu me le dis,” répondit-il. Une autre personne a demandé s’il y avait des images de sécurité de l’incident, et Gallagher a plaisanté en disant que cela figurerait dans son prochain clip.

“Je pense qu’il a raté le pas de côté après qu’il ait atterri et que le visage soit planté, et parce que ce n’est pas très rock n roll, il n’a pas mentionné la hauteur de la chute”, a écrit une personne. “100 000 pieds vous bumbaclart”, a répondu Gallagher. “Merde, tu vas vraiment vivre pour toujours… grand amour cependant, j’espère [for a speedy] récupération”, a écrit un autre fan au chanteur.

Gallagher est surtout connu comme le chanteur principal d’Oasis, aux côtés de son frère aîné Noel Gallagher. Le groupe s’est séparé en 2009 après le départ de Noel. Depuis lors, Gallagher a enregistré des albums avec Beady Eye et en tant qu’artiste solo. Son album studio le plus récent est Why Me? Why Not., sorti en 2019. Dans une récente interview avec Absolute Radio, Gallagher a déclaré qu’il avait deux albums prêts à sortir.

“J’en ai un qui est un peu fou et un qui ressemble un peu plus à tout ce qui est normal, un peu plus classique. Donc, nous allons simplement attendre et voir lequel nous devrions sortir, vous savez quoi Je veux dire?” Gallagher a expliqué, via NME. “Mais j’ai été occupé, mec, alors je ne peux pas attendre. Je dois juste mettre ces concerts à l’écart et l’année prochaine je vais le posséder!” Gallagher et Noel sont également producteurs exécutifs du prochain documentaire Oasis Knebworth 1996, qui sortira en salles le 23 septembre.