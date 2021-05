Le leader du GOP à la Chambre dit qu’il soutient l’éviction de Cheney de son poste de n ° 3 .

Top House républicain Kevin McCarthy dimanche, a approuvé publiquement Rep. Elise Stefanik pour le poste de leader n ° 3, cimentant le soutien de la conférence du parti à la Donald Trump loyaliste sur Rep. Liz Cheney, critique ouvertement de l’ancien président pour avoir promu des affirmations discréditées selon lesquelles les élections de 2020 ont été volées.

Les républicains de la Chambre pourraient voter dès mercredi pour destituer Cheney, la femme la plus haute de la direction républicaine et fille de l’ancien vice-président Dick Cheney, et remplacez-la par Stefanik, dont l’ascension a reçu le soutien de Trump.

Interrogé dans une interview sur “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel s’il soutenait Stefanik, RN.Y., pour le poste de président de la Conférence républicaine, McCarthy a répondu: “Oui, je le fais.”

«Nous voulons être unis pour aller de l’avant, et je pense que c’est ce qui va se passer», a-t-il dit en réponse à une question de savoir s’il avait les voix pour évincer Cheney, R-Wyo.

McCarthy a déclaré que le poste de direction doit se concentrer sur un message «jour après jour» sur ce qu’il a dit être les problèmes de l’administration Biden.

Cheney a pris des républicains, y compris McCarthy, R-Calif., Pour se livrer aux fausses déclarations de Trump selon lesquelles les élections de novembre lui ont été «volées». Dans un essai d’opinion publié mercredi dans le Washington Post, elle a dénoncé le «culte dangereux et antidémocratique de la personnalité de Trump» et a mis en garde ses compatriotes républicains contre l’idée d’accepter ou d’ignorer ses déclarations «à des fins de collecte de fonds et à des fins politiques».

McCarthy a nié dimanche que les efforts des républicains pour expulser Cheney étaient basés sur ses opinions sur Trump ou sur son vote pour le destituer à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole. Il a déclaré que son attention continue sur Trump détournait l’attention de l’objectif des républicains de reconquérir la Chambre en 2022 et de s’opposer avec succès au président. Joe Bidenl’agenda de.

McCarthy s’est plaint la semaine dernière d’avoir «perdu confiance» en Cheney et de «l’avoir avec elle» à cause de ses remarques continues sur Trump, selon un enregistrement divulgué de son échange sur «Fox and Friends».

Le leader républicain de la Chambre au deuxième rang, Rep. Steve Scalise de la Louisiane, a déjà annoncé son soutien à Stefanik.

