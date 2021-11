Le leader du groupe As I Lay Dying, Tim Lambesis, lance le projet Born Through Fire

COMME J’ÉTAIS MOURANT leader Tim Lambesis a annoncé la formation d’un nouveau projet appelé NÉ PAR LE FEU. Le groupe — sur lequel Lambèse a apparemment collaboré avec LES LOUPS AUX PORTES guitariste Joey Alarcon — sortira ses deux premières chansons, « Réintroduction » et « Os par os », le vendredi 12 novembre via Empire de la musique moderne.

Un extrait audio de 20 secondes est disponible ci-dessous.

Lambèse a récemment déclaré à propos de NÉ PAR LE FEUdirection musicale de : « La meilleure description du matériel que j’ai entendue d’un ami proche qui l’a entendu est la suivante… C’est cinématographique, lourd et moderne, mais il a toujours des éléments de retour en métal classiques en même temps. »

Les NÉ PAR LE FEU le lancement intervient six mois après Lambèse a été poursuivi par une femme qui a affirmé avoir subi des brûlures au deuxième degré lorsqu’il a pulvérisé un liquide inflammable dans un foyer à la maison de ses parents à la fin de l’année dernière. Tim lui-même a subi des brûlures sur 25 pour cent de son corps lors de l’incident, qu’il a révélé pour la première fois dans un Instagram post le 16 décembre 2020. À l’époque, le chanteur de 40 ans a affirmé qu’il versait du gaz dans un feu de joie lorsque le haut a glissé et que le liquide a fini par recouvrir ses vêtements. Il a dit plus tard qu’il avait perdu 20 livres après avoir été cloué au lit pendant près de trois semaines et qu’il avait subi des lésions nerveuses. Il a également assuré aux fans que ses « parties d’homme » n’avaient pas été blessées lors de l’incident.

Tim a été condamné en 2014 pour son rôle dans un complot de meurtre pour compte contre son ex-femme.

En mai 2014, Lambèse a été condamné à six ans de prison après avoir plaidé coupable d’avoir payé 1 000 $ à un policier de San Diego se faisant passer pour un tueur à gages pour tuer sa femme. Environ deux ans et demi plus tard – le 17 décembre 2016 – il a été libéré d’un centre de détention en Californie et a été transféré à la Division des opérations de libération conditionnelle pour adultes.

En juin 2018, COMME J’ÉTAIS MOURANT a joué son premier spectacle avec Lambèse en cinq ans et a sorti un nouveau single. Lambèse a également reconnu ses crimes dans de longues excuses sur le groupe Facebook page après sa libération.

En septembre 2019, COMME J’ÉTAIS MOURANT a sorti son septième album complet, « Formé par le feu », passant par Explosion nucléaire.



