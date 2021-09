Le leader du parti travailliste toujours soutenu suggère que le Royaume-Uni devrait rejoindre l’UE – “La bataille n’est pas terminée” | Politique | Nouvelles

Alex Sobel, 46 ans, a semblé aller plus loin que l’engagement de Sir Keir Starmer à “s’appuyer” sur l’accord de Boris sur le Brexit lorsqu’il a suggéré aux participants d’une réunion en marge de la conférence du parti travailliste que le Royaume-Uni devrait rejoindre l’UE. M. Sobel, devenu député en 2017, a déclaré aux membres lors de l’événement organisé par le Mouvement syndical pour l’Europe et Travail pour un avenir européen : « Il y a de nouvelles batailles à mener.

“La bataille n’est pas terminée.

« La bataille ne fait que commencer.

“C’est une bataille pour l’avenir de nos enfants et l’avenir de notre continent.”

M. Sobel a rejoint le parti travailliste en tant que ministre fantôme du Tourisme peu de temps après l’élection de Starmer à la tête du parti en avril 2020.

Le ministre fantôme a également déclaré aux membres présents au « Brexit ne fonctionne pas : que peut faire le parti travailliste ? événement à Brighton selon lequel les avertissements lancés par les militants de Remain “se réalisent maintenant”.

Sobel a déclaré: “La nourriture manque dans les étagères des magasins.

« Les stations-service connaissent des pénuries de carburant.

« Les chefs manquent dans les restaurants.

“Toutes ces choses dont nous avons parlé et on nous a dit que nous étions alarmistes, on nous a dit que rien de tout cela n’arriverait et tout se passe un par un.”

L’homme de 46 ans a ajouté : “Et nous devons donc présenter ces arguments publiquement.

“Quand les gens voient qu’il y a un problème, c’est ma responsabilité dans la presse, les médias et les réseaux sociaux et tout le reste de dire : cela est dû au terrible accord sur le Brexit qui a été conclu sans aucune nécessité.

“Et puis ils commenceront à comprendre que c’est une mauvaise affaire, et alors nous pourrons commencer à parler de ce à quoi ressemble une bonne affaire, et à quoi ressemble la meilleure affaire – et nous savons tous quelle est la meilleure affaire – et c’est comme ça nous pouvons gagner cette bataille.

“Et je ne pense pas que ce soit un travail pour cette année ou les deux ou trois prochaines années, c’est un projet à long terme et nous devons y être pour le long terme.”

Le député de Leeds North West milite depuis longtemps pour rester dans l’UE.

Peu de temps après le vote décisif de la Grande-Bretagne pour quitter le bloc en 2016, il s’est adressé à Twitter pour dire: “Quelle catastrophe ce vote sur le Brexit n’est pas seulement pour notre pays mais pour la planète.”

Pendant son mandat de député, Sobel a juré de s’opposer à l’accord du Premier ministre sur le Brexit et a demandé au public d’obtenir un deuxième référendum.

Malgré l’affirmation du ministre fantôme selon laquelle les problèmes actuels du Royaume-Uni sont liés au Brexit, les chiffres montrent que d’autres pays ont été touchés par une pénurie de chauffeurs de poids lourds.

On estime qu’il y a une pénurie d’environ 400 000 conducteurs sur le continent, dont 40 000 rien qu’en Allemagne.

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a même suggéré que le Brexit faisait “partie de la solution” à la pénurie de chauffeurs de camion.

S’adressant à Sky News vendredi, M. Shapps a déclaré: J’ai vu des gens désigner le Brexit comme si c’était le coupable ici. En fait, ils ont tort.”

Le député de Welwyn Hatfield a ajouté : « Non seulement il y a de très grands et encore plus [driver] pénuries dans d’autres pays de l’UE comme la Pologne et l’Allemagne – ce qui n’a clairement rien à voir avec le Brexit – mais en fait, grâce au Brexit, j’ai pu changer la loi et modifier le fonctionnement de nos tests de conduite.

« Le Brexit a en fait fourni une partie de la solution en donnant plus de créneaux disponibles pour les tests de poids lourds et il y a beaucoup plus – deux fois plus – de tests disponibles maintenant qu’avant la pandémie.

“Une grande partie de celles que nous n’avons pu faire que parce que nous ne sommes plus dans l’UE.”