Dans une nouvelle interview avec Sofa King Cool, POWERMAN 5000 leader Araignée une On lui a demandé comment on se sentait d’avoir fait partie de la vague de groupes de rock qui étaient responsables de la création du genre “nu metal” à la fin des années 1990. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne pense pas que quelqu’un qui faisait partie de cela l’ait pensé de cette façon. Je ne l’ai certainement pas fait. D’où vient ce terme, qui sait? Je ne sais pas qui a inventé cela. Et nous ne l’avons pas fait. J’ai même vraiment l’impression d’en faire partie. Nous avions l’impression de faire notre truc, et nous n’avions pas particulièrement l’impression de faire partie d’une scène. Mais maintenant, quand j’y repense, c’était une période plutôt cool La variété des groupes de cette époque, c’est assez impressionnant.

“Les gens aiment dire que tout est nu metal, mais quand j’y repense, tout le monde faisait en quelque sorte son propre truc”, a-t-il poursuivi. “C’était une scène, mais tout le monde était très différent. Vous nous aviez fait faire ce métal électronique étrange, influencé par la science-fiction, et vous aviez des gars comme [Marilyn] Manson et Rob [Zombie] faire ce genre de plus sombre, d’horreur [brand of rock], et vous aviez BIZKIT BOITE faire de la musique rap de fête, et CORN faire ça… Tout le monde faisait vraiment des choses intéressantes, mais d’une manière ou d’une autre, tout s’emboîtait.

“C’était une période vraiment excitante parce que c’était aussi l’une des dernières fois où la musique rock était la chose la plus importante. C’était un mouvement massif, et nous jouions tous d’énormes concerts.

“C’est intéressant. La musique rock a en quelque sorte été mise de côté – elle ne fait pas vraiment partie du courant dominant – mais à l’époque, nous jouions sur MTV, ” Araignée une rappelé. “Tu regarderais MTV et il y aurait un Britney Spears vidéo puis un HOMME DE POUVOIR vidéo et un CORN vidéo, puis un Christina Aguilera … C’était l’une des dernières fois où la musique rock était en fait traitée de la même manière que tout le reste. J’ai l’impression que maintenant si tu es dans un groupe de rock, tu es, genre, c’est dur.

“C’était un bon moment. Et il y avait tellement de ces grandes tournées qui se déroulaient. Ozzfest était en quelque sorte à son apogée. C’était excitant – c’était vraiment une période excitante pour avoir ce genre de succès.

“C’est drôle. Je pense que pendant un moment, le nu metal a été mal vu, comme tout ce qui devient très populaire, mais j’ai l’impression que son influence, vous commencez à l’entendre de plus en plus dans beaucoup de groupes plus jeunes maintenant”, a-t-il ajouté. “Je pense que ces groupes découvrent maintenant les années 90, comme ‘Woah’, le début des années 2000, et trouvent tous ces groupes. J’entends vraiment l’influence de certains des nouveaux groupes.”

Essentiellement une fusion de rap et de rock alternatif (sans doute né de RAGE CONTRE LA MACHINE), le nu metal a inexplicablement balayé les ondes et a culminé pendant une brève période à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec Grégory Heaney de Toute la musique décrivant le genre comme « l’une des poussées les plus malheureuses du métal dans le courant dominant ». En chemin, plusieurs groupes associés au nu metal, dont CORN, DEFTONES et NŒUD COULANT, a adopté une position quelque peu défensive contre le fait d’être étiqueté comme tel. Même ces groupes de nu metal moins apologétiques ont finalement changé de son, reniant effectivement le genre qu’ils ont aidé à lancer.

POWERMAN 5000le dernier album de, “La pourriture noble”, est sorti l’année dernière.



