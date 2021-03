Le leader du syndicat des travailleurs d’Amazon sur le vote de l’Alabama: «  Cela a insufflé une nouvelle vie au mouvement ouvrier  »

(Photo Amazon)

Harcelé, privé de sommeil et de nouveau sur le chemin du retour à Bessemer, en Alabama.pendant ce qui pourrait être la semaine la plus mémorable de sa vie professionnelle, le patron du travail Stuart Applebaum a comparé le processus difficile de syndicalisation de milliers de travailleurs d’entrepôt d’Amazon dans le sud profond à le mouvement des droits civiques des années 1960.

«Cela a insufflé une nouvelle vie au mouvement syndical», a déclaré Applebaum, président du Syndicat des détaillants en gros et des grands magasins, lorsqu’il a été contacté à New York sur son téléphone portable ce week-end. «Les gens du monde entier sont inspirés. Il s’agit de droits civils. »

Plus de 5 800 travailleurs d’Amazon en Alabama votent actuellement par courrier sur l’opportunité de s’organiser sous le RWDSU, une organisation de 80 ans dirigée par Applebaum depuis 1998. Le vote se termine mardi et le décompte commence à décider si Bessemer sera la première main-d’œuvre syndiquée dans l’histoire d’Amazon depuis 26 ans (plus d’informations sur le processus à venir ci-dessous).

L’enjeu n’est pas seulement la représentation syndicale de plusieurs milliers d’employés du géant de la vente en ligne basés en Alabama, mais aussi la relation continue de l’entreprise avec des centaines de milliers de ses travailleurs les moins bien payés à travers le pays.

Et à certains égards, le vote est également devenu un indicateur de la santé du mouvement syndical national dans son ensemble.

« Si vous réussissez ici, croyez-moi: les travailleurs de tout le pays vont dire: » Si ces gens de l’Alabama pouvaient affronter l’homme le plus riche du monde, nous pouvons le faire aussi « ,» le sénateur Bernie Sanders a déclaré vendredi lors d’un rassemblement près de Bessemer.

Les organisateurs syndicaux considèrent Bessemer soit comme le bois d’allumage pour réchauffer un mouvement de syndicalisation moderne en Amazonie et ailleurs, soit, en cas d’échec, comme le type de douche glaciale et apaisante commune dans la ville natale de la société, à Seattle.

Jusqu’à présent, Amazon a gagné dans ses efforts pour empêcher toute implantation de syndicalisation. Mais Applebaum a dit que ce ne sera pas comme ça pour toujours. En fait, a-t-il ajouté, ce ne sera peut-être plus comme ça dans quelques jours.

Gagner ou perdre, le syndicat continuera à faire pression sur Amazon, a-t-il déclaré.

«Nous voyons déjà cela comme une victoire», a-t-il déclaré, notant l’approbation par le président Biden des droits syndicaux plus tôt ce mois-ci et les appels qu’il reçoit désormais d’autres centres de distribution à travers le pays. «Ce (combat) déterminera la nature du travail lui-même. Perdez ou gagnez, nous ne partirons toujours pas. »

Les dirigeants d’Amazon ont une vision nettement plus sombre des efforts d’Applebaum pour syndiquer les travailleurs de l’entreprise au centre de distribution appelé BMH1. Les chefs d’entreprise ont indiqué qu’ils aimeraient que l’enthousiasme syndical s’arrête pour toujours dans cette ville de 26 000 habitants.

À cette fin, les dirigeants d’Amazon, tels que le PDG de Worldwide Consumer Dave Clark, se sont tournés vers les médias sociaux la semaine dernière pour critiquer la pression en faveur d’une représentation syndicale et des politiciens favorables à cet effort, tels que le sénateur Sanders et le sénateur Elizabeth Warren.

1/3 Je souhaite la bienvenue à @SenSanders à Birmingham et j’apprécie sa volonté de créer un lieu de travail progressiste. Je dis souvent que nous sommes les Bernie Sanders des employeurs, mais ce n’est pas tout à fait vrai car nous offrons en fait un lieu de travail progressiste https://t.co/Fq8D6vyuh9 – Dave Clark (@davehclark) 24 mars 2021

C’est extraordinaire et révélateur. L’un des politiciens les plus puissants des États-Unis vient de dire qu’elle allait démanteler une entreprise américaine pour qu’elle ne puisse plus la critiquer. https://t.co/Nt0wcZo17g – Amazon News (@amazonnews) 26 mars 2021

Les tweets de Clark – et les commentaires ultérieurs du compte de relations publiques d’Amazon – auraient été déclenchés par Bezos lui-même, Vox expliquant comment Bezos voulait que l’entreprise se défende plus fermement contre les critiques.

Les organisateurs du travail ont riposté avec une série de récits sur les prétendues tactiques antisyndicales d’Amazon qui incluent l’intimidation de travailleurs sympathisants des syndicats dans des endroits antérieurs à Bessemer.

À Bessemer, les travailleurs se sont plaints qu’Amazon ait inondé les employés de rhétorique antisyndicale sur des affiches dans les salles de bains, les couloirs et lors des réunions obligatoires du personnel. Les organisateurs ont même affirmé qu’Amazon avait appelé la ville à modifier les feux de circulation afin de rendre l’organisation syndicale plus difficile. Amazon a nié les allégations.

«Nous travaillons dur pour soutenir nos équipes et plus de 90% des associés de notre site de Bessemer disent qu’ils recommanderaient Amazon comme un bon endroit où travailler à leurs amis», a déclaré Drew Herdener, vice-président des communications mondiales d’Amazon, dans un communiqué. «Nous ne pensons pas que le RWDSU représente la majorité des opinions de nos employés.»

Les votes de certification doivent avoir lieu mardi, mais en fait, les bulletins de vote par correspondance auraient dû être envoyés bien avant cette date. Supervisé par le Conseil national des relations du travail, le vote sera authentifié puis compté dans les prochains jours.

À moins que le scrutin ne soit un glissement de terrain dans un sens ou dans l’autre, la question ne sera probablement pas réglée cette semaine, car les deux parties devraient contester juridiquement les bulletins de vote individuels.

Les organisateurs du syndicat se sont concentrés sur le taux de travail agressif d’Amazon et sur les pauses minimales, le fait que des milliers d’employés de son entrepôt sont toujours admissibles aux bons d’alimentation et le taux de rotation annuel de 100% des employés dans de nombreux centres de distribution de l’entreprise.

Publiquement, les dirigeants d’Amazon ont défendu les politiques de l’entreprise en notant que son salaire de 15 dollars de l’heure, ses avantages pour la santé, ses prestations de retraite et ses opportunités de mobilité ascendante la distinguent de nombreux emplois dans les entrepôts. L’entreprise note qu’elle dépasse le salaire minimum de l’État dans la plupart des endroits où se trouvent ses entrepôts et qu’elle s’efforce constamment d’améliorer les conditions de ses employés.

M. Herdener a noté: «Nos employés choisissent de travailler chez Amazon parce que nous offrons certains des meilleurs emplois disponibles partout où nous embauchons, et nous encourageons quiconque à comparer notre rémunération globale, nos avantages pour la santé et notre environnement de travail à toute autre entreprise avec des emplois similaires.»

MISE À JOUR 22 h Herdener d’Amazon a fait cette déclaration supplémentaire: «L’adhésion à la RWDSU a diminué au cours des deux dernières décennies, mais cela ne justifie pas que son président Stuart Appelbaum déforme les faits. Nos employés connaissent la vérité: un salaire de départ de 15 $ ou plus, des soins de santé dès le premier jour et un milieu de travail sûr et inclusif. Nous avons encouragé tous nos employés à voter et espérons qu’ils l’ont fait. »

Un rapport du New York Times plus tôt ce mois-ci a noté que le salaire médian pour le grand Birmingham, où se trouve Bessemer, était de près de 3 dollars au-dessus du salaire de base d’Amazon à BMH1.

Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre pour le processus de vote syndical:

Les bulletins de vote par la poste doivent arriver au bureau de la Commission nationale des relations du travail à Birmingham avant le mardi matin 30 mars. Le bureau du NLRB est à 21 milles de BMH1. À 10 h le 30 mars, l’inspection des bulletins de vote commence. C’est à ce stade qu’Amazon ou la RWDSU peuvent contester la légitimité d’un scrutin. Des représentants des deux côtés peuvent observer le tri des bulletins de vote, mais cette session est fermée au grand public et aux médias. Les bulletins de vote peuvent être contestés dans deux grandes catégories: l’éligibilité de la personne et l’éligibilité du scrutin. Par exemple, un bulletin de vote peut être rejeté s’il a été émis par un employé qui n’est en fait pas habilité à voter, comme certains dirigeants ou quelqu’un qui a quitté l’entreprise après avoir voté. Il peut également être jeté s’il n’est pas clairement indiqué. Les bulletins de vote contestés seront mis de côté pour une audition et une décision par le directeur de la région 10 du NLRB. «Nous en attendons beaucoup», a déclaré la porte-parole de la RWDSU, Chelsea Conner. Les bulletins de vote éligibles restants passeront ensuite à un processus de dépouillement public au bureau de Birmingham du NLRB. Cela se produirait probablement un jour ou quelques jours après le processus de tri initial. Les observateurs votants peuvent assister à ce décompte par Zoom. Il s’agit du vote pour déterminer si une majorité d’employés ont élu un syndicat. SAUF: Si le nombre de bulletins contestés pouvait inverser mathématiquement l’élection, le processus de dépouillement se poursuivra jusqu’à ce que le directeur de la région 10 rende une décision sur les bulletins de vote indéterminés. L’élection pourrait alors être déclenchée après que les bulletins de vote contestés aient été jugés et comptés. TOUTEFOIS, les deux parties ont des occasions de contester et d’appeler le processus qui pourraient éventuellement parvenir à la Cour fédérale et laisser l’élection indéterminée pendant un certain temps.

