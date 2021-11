Le leader d’Underoath Spencer Chamberlain lance le projet Slo/Tide

Trois fois-Grammy-nominé et RIAA certifié or SOUS SERMENT leader Spencer Chambellan a dévoilé « Cou haut », le premier morceau de son projet alternatif/indépendant SLO/MARÉE.

Faire équipe sur l’écriture de chansons avec d’autres chéris MONSIEUR SLY, SLO/MARÉE tire d’un mélange unique d’influences de pairs indépendants acclamés fusionnés avec l’esprit de ses racines hard rock pour créer un ensemble impressionnant d’œuvres à la fois éclairantes et saisissantes.

Parfois, une bande-son parfaite au bord de la piscine, instantanément écoutable, canalisant les styles alt-pop classiques de FAVORISER LE PEUPLE et TAME IMPALA, tandis que d’autres plongent dans des couches sombres d’expérimentation musicale à la FLOYD ROSE et TÊTE RADIO, SLO-TIDELe nouveau single de devrait impressionner les fans de longue date de Chambellan et un tout nouveau public qui est sur le point de découvrir son nouveau groupe préféré.

De « Cou haut », Chambellan commente : » J’écris de la musique depuis que je suis gamin, et 9 fois sur 10, ce n’est pas la musique heavy que le monde connaît de moi. SLO/MARÉE était une idée que j’ai commencée en 2015, mais les chansons ont commencé à se réunir en 2019-début 2021. ‘Cou haut’ a été créé après avoir jammé avec mes amis dans MONSIEUR SLY pendant plus de dix heures – la dernière chanson que j’ai écrite avant la pandémie et le premier goût pour l’auditeur de voir comment fonctionne l’autre côté de mon cerveau. Dans cette chanson, je me chante d’un ton plein d’espoir sur le fait que peu importe à quel point les choses semblent mauvaises, j’ai toujours trouvé un moyen de les traverser à la nage. Alors voici ‘Cou haut’. J’espère que ça vous plait. »

Crédit photo: Dan Newman



