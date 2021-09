Le leader, en quête d’une victoire contre Valence

19/09/2021 à 14h00 CEST

Valence de José Bordalás reçoit le Real Madrid lors de la cinquième journée de Liga avec le même nombre de points. Malgré les quelques renforts que le club ché a pu effectuer, L’équipe de Mestalla compte trois victoires et un nul en début de saison, les mêmes résultats que l’Atlético de Madrid et le Real Madrid en début de journée.

Les Valenciens, qui Ils ont entamé une nouvelle étape avec l’ancien entraîneur de Getafe, est l’équipe avec la moyenne d’âge la plus basse du tournoi avec 25,5 ans, juste devant le FC Barcelone (25,8) et la Real Sociedad (26,2). La solidité défensive et le grand moment de joueurs comme Carlos Soler ou Daniel Wass font de Valence l’un des rivaux les plus exigeants de la catégorie.

Le Real Madrid, pour sa part, est arrivé dans une grande dynamique après avoir battu l’Inter par le minimum à Giuseppe Meazza et commencé l’édition 2021/22 de la Ligue des champions du bon pied. Avec Vinicius et Karim Benzema comme grandes références offensives et le retour d’un entraîneur aussi spécial que Carlo Ancelotti, l’illusion est revenue au Santiago Bernabéu après une année blanche.

Mestalla, un territoire hostile

L’équipe de Carlo Ancelotti visite l’un des pires fiefs de ces dernières années. Ils n’ont obtenu qu’une seule victoire lors des quatre dernières visites : une victoire, deux nuls et une défaite. Pour aggraver les choses, l’entraîneur a une motivation particulière, car le Real Madrid est l’une des équipes qu’il n’a jamais battu depuis son passage à Getafe..

Les Valenciens sont enthousiasmés par cette nouvelle étape du club, avec José Bordalás à la tête du projet sportif. Le point de départ, à tout le moins, est particulièrement positif : Ils ajoutent trois victoires et 10 points sur 12 possibles, ce qui les élève à la zone privilégiée du tableau, avec les mêmes points que l’Atlético de Madrid et le Real Madrid en début de journée.