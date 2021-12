le leader et ses tensions

21/12/2021 à 21h00 CET

Lorsque le Paris Saint-Germain a annoncé sa « Dream Team » en début de saison, les choses semblaient aller bien mieux qu’aujourd’hui. Ils sont leaders de Ligue 1, une position qu’ils vont exposer encore une fois lors de son passage à Lorient, mais avec les vestiaires en feu et la fuite de différends personnels entre collègues.

C’est ce qu’a révélé ‘L’Equipe’ hier dans une grande pièce dans laquelle il radiographie tous les maux et vices acquis par la garde-robe. Le média français a ouvert sa couverture avec le titre « Paris : Secrets et Grincements & rdquor ;, dont la traduction est : « Paris, secrets et chirps & rdquor;, un constat percutant de ce qui se vit dans l’équipe parisienne.

L’une des tensions révélées était celle de ses gardiens. Le PSG a opté pour Donnarumma pour renforcer encore son objectif et donner la compétition à Keylor Navas. Le gardien costaricien ne s’est pas bien intégré à la signature et les relations entre les deux gardiens sont très tendues. L’« affaire & rdquor; Mauro Icardi-Wanda Nara a également éclaboussé dans les vestiaires. Selon le média français, l’Argentin s’est vu accorder trois jours de congé pour « ordonner son mariage & rdquor;, chose qui ne convenait pas à ses collègues ».

Neymar ne s’en est pas sorti non plus. Le journal souligne que le club est passé très près de sanctionner l’attaquant brésilien de manière importante pour ne pas avoir assisté à une cérémonie de signature obligatoire avec l’un des sponsors. Enfin, le PSG a refusé de lui infliger une amende pour « craintes d’éventuelles fuites & rdquor; et la raison officielle de l’absence était que le joueur ne savait pas s’il devait subir un test covid avant l’acte.

Avec tout ce panorama, L’équipe de Mauricio Pochettino préfère échapper aux rumeurs et focus sur le duel face à Lorient. La victoire garantira qu’ils continueront à s’intercaler avec leurs poursuivants.

Tout sera dans l’attente de toute erreur minimale de ceux du capita. Marseille accueille Reims à domicile. Ceux de Sampaoli sont les plus proches du PSG. Ils sont suivis par Rennes, qui visite Monaco.

ALIGNEMENTS POSSIBLES :

Lorientais : Nardi ; Jenz, Laporte, Mendès, Le Goff, Silva ; Ouattara, Abergel, Le Fée, Boisgard ; Moffi.

PSG : Navas ; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Diallo ; Gueye, Wijnaldum, Paredes ; Messi, Icardi, Di Maria

Arbitre: Antoine Gautier.

Heure: 21h00.