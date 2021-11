Le leader mondial dénonce Greta Thunberg pour « s’être plaint juste pour s’être plaint »

Vendredi, la ministre rwandaise de l’Environnement, Jeanne d’Arc Mujawamariya, a critiqué la jeune militante Greta Thunberg pour sa critique du sommet sur le climat COP26.

Le haut diplomate rwandais a déclaré que la critique de Thunberg d’un système de crédit carbone, auquel les pays en développement sont largement favorables, était inutile, a rapporté Politico. Dans le cadre d’un système de crédit carbone, les pays et les entreprises privées qui émettent une quantité de gaz à effet de serre supérieure à un seuil défini pourraient payer d’autres entités qui émettent en dessous de la limite, selon le Forum économique mondial.

« Ils se plaignent juste pour se plaindre », a déclaré Mujawamariya à Politico.

Thunberg a accusé les défenseurs des crédits carbone, également appelés compensation, de « greenwashing » dans une série de tweets. Elle a déclaré que les grandes sociétés pétrolières telles que BP et Shell Oil soutenaient la proposition car ce serait un laissez-passer gratuit pour une pollution continue.

#COP26 : ALERTE GREENWASH !

L’industrie des combustibles fossiles et les banques causées sont parmi les plus grands méchants climatiques. Maintenant, @Shell @BP et @StanChart sont ici à Glasgow pour essayer d’augmenter la compensation et donner aux pollueurs un laissez-passer gratuit pour continuer à polluer. Leur plan pourrait ruiner l’objectif de 1,5°C.

1/5

– Greta Thunberg (@GretaThunberg) 3 novembre 2021