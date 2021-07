Le leader saxon Biff Byford parle de sa perte auditive

SAXON leader Biff Byford a parlé de sa perte auditive, affirmant que le port d’un appareil auditif après avoir été exposé à de la musique forte pendant plus de 40 ans a considérablement amélioré sa qualité de vie globale.

Il dit : « Depuis la formation SAXON en 1977, nous avons sorti un nouvel album tous les 18 mois et n’avons pas l’intention de ralentir. Jouer lors de concerts, jouer nos nouvelles chansons devant des foules et les entendre chanter est l’un des plus grands sentiments au monde. C’est pourquoi je savais que je devais faire tester mon audition avant notre premier concert à Bloodstock en plein air Fête en août.

“J’ai découvert la musique heavy metal à l’adolescence, donc je côtoie des décibels élevés et des équipements bruyants depuis plus de 50 ans”, poursuit-il. « À l’époque, lors des concerts, les restrictions sonores n’existaient pas comme aujourd’hui. Parfois, lorsque nous jouions, nous mettions la tête directement dans les haut-parleurs et nous nous détachions.

“Je me souviens d’avoir assisté à une séance de signature d’autographes et les fans n’arrêtaient pas de poser des questions et d’essayer de me parler, mais je ne pouvais pas comprendre ce qu’ils disaient, alors j’ai continué à dire” oui ” encore et encore. Je savais que mon audition était s’aggravant progressivement, mais je vivais avec. J’étais au studio et mes acouphènes seraient horribles, on aurait dit que quelqu’un criait dans mon oreille. Certains jours étaient mieux que la sonnerie.

« Puis, un jour, tout mon point de vue sur la santé a changé. J’ai eu une crise cardiaque avant de subir un triple pontage d’urgence.

“J’étais sur mon vélo. Je fais beaucoup de vélo et de marche. Les crises cardiaques ne ressemblent pas à ce que l’on voit dans les films hollywoodiens, j’étais essoufflée et j’avais très mal. Mon médecin m’a envoyé directement à l’hôpital où j’ai eu un pontage cardiaque. Il m’a fallu beaucoup de temps pour récupérer. Je me suis dit après ce moment que ma santé passe avant tout.

“Mes problèmes auditifs affectaient également ma vie personnelle”, Coup de poing admet. “L’heure du dîner avec ma famille était particulièrement difficile. J’avais du mal à suivre la conversation, alors petit à petit, j’ai arrêté d’essayer. Je m’asseyais là et devenais plus détaché. C’était parfois solitaire.

“Conformément à ma nouvelle position sur la vie -” la santé passe avant “- je suis allé chez Hidden Hearing, un spécialiste de l’audition de la rue où j’ai passé un test auditif. L’audiologiste était super, très bien informé sur les fréquences et comment la musique peut endommager les oreilles , donc nous avons pu avoir une conversation convenable.Je savais que j’étais entre de bonnes mains.

“Depuis que j’ai été équipé de mes aides auditives Oticon More, j’ai été très impressionné, en particulier avec le Bluetooth car je peux diffuser de la musique directement de l’appareil à l’oreille. Obtenir l’aide, c’est comme réactiver le bouton de plaisir sur la vie. Je peux entendre des choses que je n’ai pas entendues depuis longtemps, comme certaines notes d’une corde de guitare, des instruments comme la guitare basse et la batterie ne sonnent plus à plat. Un autre bonus est que mes acouphènes se sont tellement améliorés, c’est loin d’être aussi envahissant que Les aides ont vraiment aidé à réduire la gravité de cela.

“La musique est une forme d’évasion, quand vous êtes à un concert, peu importe ce qui se passe dans le monde, tout ce qui vous intéresse, c’est d’être là.” Byford ajoute. “Cela aide les gens à se sentir vivants. Le problème est que beaucoup de gens assistent à des concerts régulièrement, parfois deux fois par semaine ou avant la pandémie, et vos oreilles en ressentent vraiment l’impact. Surtout à l’époque où il n’y avait pas de restrictions sonores dans les salles Je sais que je ne suis pas le seul à avoir subi une perte auditive à la suite d’avoir assisté à des spectacles ! Je dirais à tous les autres rockeurs ou fans si vous avez la cinquantaine ou la soixantaine, allez vous faire tester les oreilles. Cela a fait une si grande différence dans ma vie ; je remarque à peine l’aide auditive.”

SAXON a sorti un album de reprises, “Inspiration”, en mars via Musique de doublure d’argent. L’effort de 11 pistes contient certaines des chansons rock classiques qui ont influencé Byford et le reste du groupe.

Byford et guitariste Paul Quinn sont les seuls membres originaux restants dans SAXONla gamme actuelle de.

Originaire du South Yorkshire, Angleterre, SAXON a vendu environ 23 millions d’albums et a produit des chansons classiques telles que “Jean Et Cuir”, “Princesse de la nuit”, “Roues d’acier” et “Puissance et gloire”.

Coup de poing a récemment collaboré avec son fils Seb (NU SIX) sur un nouvel album, « Ville de briques rouges », à paraître plus tard ce mois-ci sous le nom du groupe EAU LOURDE.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).