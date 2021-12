le leader, sur scène avec des blessés

28/12/2021 à 21h15 CET

Manchester City visera à clôturer 2021 en beauté lorsqu’il se rend à Brentford en tant qu’unique leader du Premier : ses poursuivants restent largement, à l’image de Chelsea, qui fera de même pour finir décembre face à Brighton à domicile.

Les hommes de Pep Guardiola auront la lourde tâche de rattraper plusieurs pertes en équipe première. Kyle Walker a raté les trois derniers matchs en raison de douleurs musculaires, tandis que John Stones et Rodri étaient absents lors de la victoire 6-3 contre Leicester le « Boxing Day », tout indique qu’ils ne pourront pas non plus visiter le stade communautaire de Brentford.

Pour faire face à ceux de Thomas Frank, la presse britannique estime que Guardiola utilisera quelques U-23 en raison de la charge de matchs. Ils rejoueront le premier jour de 2022, et Santpedor n’est pas dû au travail de perte de troupes blessées.

Les autres qui pourraient revenir dans le onze sont Jack Grealish et Phil Foden, tous deux avec des problèmes disciplinaires qui les ont éloignés du titulaire mais avec l’opportunité contre Brentford de regagner la confiance de Pep face à l’étape la plus importante de la saison et avec le départ confirmé de Ferran Torres vers le Barça.

Chelsea, quant à lui, fait face au duel contre Brighton avec une mauvaise nouvelle : Ben Chilwell sera « absent » pour le reste de la saison après avoir appris qu’il doit subir une opération des ligaments croisés. LLes Tuchel poursuivent franchement Liverpool et City, à la fois au-dessus d’eux dans le tableau, et la visite des « Mouettes » semble être une occasion de continuer à ajouter. Kanté sera licencié en raison de problèmes de genou.

ALIGNEMENTS POSSIBLES :

BRENTFORD-MANCHESTER CITYBrentford : Fernandez; Pinnock, Sorensen, Jansson ; Canos, Onyeka, Baptiste, Jensen, Thompson ; Wissa, Toney.

M. Ville : Ederson ; Cancello, Laporte, Ake, Zinchenko; Gundogan, Fernandinho, De Bruyne ; Jésus, Foden, Grealish.

Arbitre: David Coote.

Heure: 21h15.

CHELSEA-BRIGHTONChelsea : Mendy ; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso ; Ziyech, Mont ; Lukaku.

Brighton : Sanchez ; Lamptey, Webster, Burn, Cucurella; Bissouma, Lallana, Mwepu ; Mac Allister ; Welbeck, Maupay.

Arbitre: Mike Dean.

Heure: 20h30.