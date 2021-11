Le leader taïwanais rencontre Mace et Slotkin d’autres législateurs américains au mépris de la Chine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La représentante américaine Nancy Mace, RS.C., et quatre autres membres du Congrès se sont rendus à Taïwan cette semaine pour une réunion avec son président, lors d’une visite inopinée organisée au mépris du gouvernement chinois.

« Lorsque la nouvelle de notre visite à Taïwan a éclaté, l’ambassade de Chine a demandé que nous annulions le voyage (nous ne l’avons pas fait) », a écrit Mace sur Twitter à propos de la rencontre avec la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen. « Nous avons eu une visite productive et significative dans toute la région indo-pacifique en tant que première délégation bipartite de la Chambre des États-Unis depuis le début de COVID. Ce n’est que le début. »

La représentante américaine Elissa Slotkin, D-Mich., a tweeté que son bureau « avait reçu un message direct de l’ambassade de Chine, me disant d’annuler le voyage ».

Mace, Slotkin et trois autres membres de la Chambre ont rencontré Tsai pour réaffirmer le soutien « solide comme le roc » de l’Amérique à l’île, que la Chine considère comme un territoire voyou, à l’American Institute de Taiwan, l’ambassade de facto des États-Unis à Taipei.

Un porte-parole de Pékin a affirmé que la réunion était une violation de la « politique d’une seule Chine », l’idée que les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement la souveraineté de Taiwan mais peuvent maintenir des liens non diplomatiques avec l’île.

« Le fait que des politiciens américains veuillent seulement défier le principe d’une seule Chine et enhardir les forces de » l’indépendance de Taiwan » a suscité la forte indignation de 1,4 milliard de Chinois », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian. Il a ajouté que l’unification de Taïwan et de la Chine était une « tendance historique imparable ».

Taïwan est autonome depuis la guerre civile chinoise en 1949.

Représentants démocrates Sara Jacobs, D-Californie; Mark Takano, D-Californie ; et Colin Allred, D-Texas faisaient également partie de la délégation.

« Taïwan continuera à intensifier sa coopération avec les États-Unis afin de défendre nos valeurs communes de liberté et de démocratie et d’assurer la paix et la stabilité dans la région », a déclaré Tsai dans un communiqué à propos de la réunion.

Le représentant américain Mark Takano, D-Calif., à gauche, est accueilli par le président taïwanais Tsai Ing-wen au bureau présidentiel à Taipei, Taiwan vendredi. Cinq législateurs américains ont rencontré Tsai lors d’une visite surprise d’une journée destinée à réaffirmer le soutien « solide comme le roc » de l’Amérique à l’île autonome. (Bureau présidentiel de Taïwan via Associated Press)

Cette visite était la troisième des législateurs américains à Taïwan cette année et a eu lieu quelques semaines seulement après la visite d’un groupe de six membres républicains du Congrès sur l’île.

Le président Biden a déclaré le mois dernier que lui et le président chinois Xi Jinping avaient convenu, lors d’un appel téléphonique, de respecter un accord de non-agression à l’égard de l’île, vieux de plusieurs décennies, lié à la « politique d’une seule Chine » après que l’armée de Pékin a envoyé un nombre record de 145 avions de combat à Taiwan. zone de défense aérienne.

Plus récemment, la Chine a réprimandé l’invitation de Biden à Taiwan à se joindre à un sommet mondial virtuel sur la démocratie les 9 et 10 décembre. Pékin a qualifié cela d' »erreur » et a exhorté les États-Unis à s’en tenir à la « politique d’une seule Chine », selon The Guardian.

Le brigadier à la retraite. Le général Peter B. Zwack, un membre mondial du Wilson Center, a déclaré à Fox News lors d’une apparition sur « America’s Newsroom » que les États-Unis et le reste de la communauté mondiale doivent soutenir Taiwan avec « des armes, des entraîneurs et… [decide] comment … le monde – peut-être dirigé par les États-Unis – réagit-il à une Chine interconnectée à l’échelle mondiale et, en ce sens, très vulnérable » pour aider Taïwan vers l’indépendance.

