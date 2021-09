Le leader technologique de longue date de Seattle, Matt Hulett, nommé PDG de PetMed Express

in

Matt Hulett dans le bureau de Rosetta Stone à Seattle en 2018. (Photo . / Todd Bishop)

Matt Hulett, un vétéran de la scène technologique et des startups de Seattle, a été nommé PDG et président de PetMed Express, une pharmacie en ligne pour animaux de compagnie cotée en bourse et basée en Floride.

Hulett, 51 ans, a récemment dirigé Rosetta Stone dans le cadre d’acquisitions consécutives en tant que coprésident de la société d’apprentissage des langues, qui était cotée en bourse avant son acquisition en octobre 2020 par Cambia Learning Group. Rosetta Stone a été vendue par Cambia à IXL Learning en mars.

PetMed Express, qui opère sous le nom commercial « 1-800-PetMeds », a réalisé un chiffre d’affaires de 309 millions de dollars et un bénéfice de 30,6 millions de dollars au cours de son exercice 2021, qui s’est terminé en mars. La société a annoncé en juin qu’elle ne renouvellerait pas le contrat de son président-directeur général de longue date, Menderes Akdag.

Fondée en 1996, l’entreprise comptait 219 employés au début de cette année.

Il était auparavant entrepreneur en résidence chez Voyager Capital, directeur des produits de la société de technologie RH TINYpulse, PDG du détaillant en ligne ClickBank, vice-président senior en charge de la division jeux de RealNetworks, PDG d’AdXpose et président de la division voyages d’affaires d’Expedia.

Il a déclaré à . qu’il prévoyait de conserver une maison à Seattle tout en travaillant régulièrement au siège de PetMed Express en Floride.

Diplômé de l’Université de Washington, Hulett a un livre dont la sortie est prévue en mai 2022, intitulé « UNLOCK: Five Questions to Discover Your Business Potential. »