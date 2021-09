Le leaker vidéo de No Way Home partage un autre spoiler massif

Les fuites de Spider-Man: No Way Home sont à un niveau record en ce moment, et toutes confirment le plus gros spoiler du film. Le nouveau film Spider-Man est une histoire multivers qui mettra en vedette trois variantes de Spider-Man : Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Ils affronteront les méchants Sinister Six des vieux films Spider-Man de Sony. La première bande-annonce montrait déjà Doc Ock d’Alfred Molina mais elle en taquinait également quatre autres. Le clip a dit aux fans que Green Goblin apparaîtra dans No Way Home sans montrer l’acteur qui le jouera.

Ce qui est étrange dans tout cela, c’est le comportement de Sony. Nous avons vu plusieurs fuites d’images indiquant que Maguire et Garfield sont dans le film. Cela comprenait un gros plan de Garfield qui montrait l’acteur dans son uniforme de Spider-Man. Plutôt que de les laisser, Sony a confirmé que les images sont authentiques en les retirant de Twitter avec des revendications de droits d’auteur. Et puis nous avons appris hier que le gros plan de Garfield provenait d’une séquence vidéo de No Way Home à laquelle un initié avait accès. La personne a posté toutes ces fuites sous le Spider-Fan, et elle est de retour avec un autre lot d’images. Cette fois, nous examinons trois des méchants du film, dont Green Goblin de No Way Home. Remarquez, quelques gros spoilers suivent ci-dessous.

Les méchants de No Way Home ne sont pas un secret

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : teaser de Doc Ock. Source de l’image : Sony et Marvel

Au cours des mois précédant la sortie de la première bande-annonce de No Way Home, nous avons vu Jamie Foxx et Alfred Molina confirmer leur implication dans le nouveau film Spider-Man 3. Le premier s’est calmé, mais Molina a donné une interview dans laquelle il a expliqué exactement comment il reviendrait à la vie dans No Way Home. Il a déclaré que le film est une aventure multivers et que son personnage viendra directement de la fin de Spider-Man 2 de Sam Raimi, où Doc Ock est décédé. Même le patron de Marvel, Kevin Feige, s’est moqué des indiscrétions de Molina après coup.

Sony et Marvel ont montré Molina dans la première bande-annonce car le mal était déjà fait. Mais nous n’avons pas vu les autres méchants. Cependant, la bande-annonce de No Way Home contient des teasers pour quatre autres. Le meilleur d’entre eux est Green Goblin, l’antagoniste de Spider-Man que nous mourons d’envie de voir dans le MCU. La bande-annonce ne nous donne qu’une de ses armes emblématiques, ce qui indique qu’il doit être quelque part.

Sandman est l’autre méchant évident taquiné dans la bande-annonce. Mais si vous regardez attentivement, vous apercevrez également Electro et The Lizard.

Peu de temps après la bande-annonce, quelques prétendues images de No Way Home ont émergé montrant trois acteurs de Sinister Six. L’un d’eux était Molina, ce n’était donc pas une surprise. Un autre a montré Foxx – encore une fois, ce n’est pas une surprise. Mais nous avons également eu une fuite d’une image montrant le Bouffon Vert de Willem Dafoe. L’acteur a récemment esquivé les questions de No Way Home, car des rumeurs disaient qu’il était de retour dans l’univers de Spider-Man.

Une fuite nous donne la révélation Green Goblin que nous attendions

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : le teaser de Green Goblin. Source de l’image : Sony et Marvel

Spider-Fan, le leaker donnant des cauchemars à Sony et Marvel No Way Home, a stupéfié les fans avec la fuite vidéo d’hier. La personne a également republié toutes les captures d’écran que Sony a prises avec des revendications de droits d’auteur au cours des semaines précédentes. Le leaker est maintenant de retour avec les images Green Goblin, Electro et Doc Ock de No Way Home.

Spider-Fan les a postés sur les réseaux sociaux, et il sera intéressant de voir si Sony les poursuit. Toute action similaire en matière de droits d’auteur nous indiquerait que les images sont authentiques. Cela confirmerait que Dafoe joue Green Goblin dans No Way Home.

J’ai vu les fuites pour la première fois fin août, après l’arrivée de la première bande-annonce de No Way Home. A l’époque, je ne savais pas quoi en penser. N’importe qui aurait pu les inventer. Et la même explication est valable aujourd’hui. Ce n’est pas parce que Spider-Fan les a mis sur Twitter et Instagram qu’ils sont authentiques. Mais cette personne semble certainement avoir des matériaux authentiques de No Way Home.

Il en va de même avec ces 2 https://t.co/xYiayh6RkS pic.twitter.com/dEv7H9my4h – Spider-Fan (@Spiderfanleaker) 10 septembre 2021

Que fait Green Goblin dans cette scène No Way Home ?

Selon Spider-Fan, les captures d’écran publiées sur les réseaux sociaux proviennent d’une scène de No Way Home où les méchants sont tous en état d’arrestation. Les fuites de l’intrigue indiquent que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) capturera ces méchants multivers. Ensuite, Peter Parker de Tom Holland les libérera, et Green Goblin pourrait avoir quelque chose à voir avec leur évasion. Ces fuites de l’intrigue ont également noté que Green Goblin serait le grand méchant du film, le cerveau à la tête des Sinister Six.

Si les informations de Spider-Fan sont correctes, nous verrons ces trois acteurs et deux autres méchants de Sinister Six interagir dans la prison de Strange. Nous n’avons pas de photos des deux autres, qui devraient être Sandman et The Lizard.

Contrairement aux images Garfield et Maguire, ce lot de captures d’écran est accompagné de spoilers massifs. Si Sony émet des demandes de retrait, cela confirmera que toutes les énormes fuites de l’intrigue No Way Home que nous avons vues jusqu’à présent sont exactes.