Le lecteur Apple TV 4K 2021 baisse de prix pour la première fois, allez-y ! | La technologie

L’alternative d’Apple au Chromecast ou au Fire TV d’Amazon est l’un des meilleurs lecteurs multimédias et de streaming, et il est maintenant en vente.

Apple TV 4K est un petit appareil qui vous permet de regarder toutes les plateformes les plus importantes, d’Apple TV + à Netflix, Prime Video, HBO ou Movistar, à Résolution 4K avec son HDR et Dolby Atmos, sur n’importe quel écran.

Les modèles Apple TV 4K 2021 baissent de prix pour la première fois sur Amazon, et ils restent à 209 euros pour la version 64 Go, ou 193,42 euros pour la version 32 Go. Avec la livraison gratuite et les avantages typiques d’Amazon.

Le stockage est utilisé pour installer des applications, des jeux, télécharger des chapitres, etc. Mais si vous ne voulez regarder que du streaming, la version 32 Go suffit.

Si vous souhaitez regarder des séries Apple TV sur votre téléviseur, c’est sans aucun doute la meilleure option. Il inclut également l’accès aux applications d’autres plateformes telles que Netflix ou HBO.

Apple TV 4K (2021) Il est compatible avec n’importe quel écran ou moniteur doté d’une connexion HDMI, quel que soit son âge, bien qu’il offre logiquement la meilleure qualité en un téléviseur 4K avec HDR (Dolby Vision et HDH10).

En outre décoder le son Dolby Atmos, quelque chose que la plupart des lecteurs de ce type n’ont pas, avec une sortie haut-parleur 7.1.

Il est idéal pour profiter du contenu Apple tel que votre plateforme de télévision Apple TV+, Apple Music ou Apple Arcade jeux vidéo sans avoir besoin d’un iPhone ou d’un iPad, grâce au fait qu’il intègre le processeur A12 Bionic.

Mais il est également compatible avec des milliers d’applications de l’App Store, de Netflix vers HBO, Prime Video, Movistar, RTVE, Antena 3, jeux, applications, etc. C’est comme avoir un iPhone connecté au téléviseur.

Il se commande avec une télécommande confortable, ou avec votre voix, via l’assistant Siri.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Pour recevoir le contenu sur Internet, il est connecté par WiFi, ou au moyen du câble Ethernet. Oui vous pouvez diffuser depuis votre iPhone ou iPad en envoyant des photos, des vidéos et d’autres contenus à la télévision.

Il vient aussi avec abonnement gratuit de trois mois à Apple TV +, la plateforme de télévision d’Apple, qui propose des séries et des films exclusifs.

Les modèles Apple TV 4K à partir de 2021 baisse de prix pour la première fois sur Amazon, et ils restent à 209 euros pour la version 64 Go, ou 193,42 euros pour la version 32 Go. Avec la livraison gratuite et les avantages typiques d’Amazon.