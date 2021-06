Le lecteur de musique Doppler HiFi pour iPhone obtient une configuration actualisée, une importation depuis un Mac, un essai prolongé, plus

Doppler, le populaire lecteur de musique haute résolution hors ligne pour iPhone, a été mis à jour aujourd’hui avec un certain nombre de modifications intéressantes, notamment un nouveau processus de configuration avec trois nouvelles options d’importation, des essais gratuits prolongés pour les nouveaux clients, etc.

Pour ceux qui découvrent Doppler, l’application est conçue pour les utilisateurs qui aiment acheter et posséder leur musique. Il prend en charge les formats haute résolution tels que FLAC ainsi que AAC, MP3, WAV, etc. Doppler offre également un contrôle total sur votre bibliothèque depuis l’iPhone, comme l’édition d’informations sur les pistes et les albums, le téléchargement d’illustrations et la création de listes de lecture.

Tout d’abord avec la nouvelle mise à jour, le développeur Doppler Brushed Type met en évidence les essais étendus désormais disponibles avec la version 2.4. Depuis mars, un essai gratuit de 7 jours est disponible, mais il y a maintenant plus de flexibilité avec la possibilité de l’étendre.

Parfois, cependant, votre essai se termine avant que vous ne puissiez tester correctement les choses. Donc, maintenant, si votre essai se termine et que vous avez besoin de plus de temps avec Doppler, vous pouvez appuyer sur un bouton et obtenir quelques jours de plus sur votre essai – sans poser de questions. J’espère que cela donnera aux gens une meilleure chance d’essayer l’application et de s’assurer qu’elle leur offre tout ce dont ils ont besoin.

Un autre changement est la configuration repensée pour Doppler. Au lieu de devoir importer via l’application iOS Music, il existe trois nouvelles options : importer depuis Mac, importer depuis le WiFi ou importer via d’autres applications via l’application Fichiers.

L’option d’importation depuis Mac utilise une application de barre de menus (compatible avec macOS 11 et versions ultérieures) et précède l’application complète Doppler pour Mac à venir plus tard cette année. Les deux suppriment le besoin d’utiliser l’application Musique pour obtenir du contenu dans l’application iPhone Doppler en autorisant les transferts directs depuis Mac.

Doppler 2.4 pour iPhone est disponible dès maintenant sur l’App Store. Après l’essai gratuit, l’application coûte 6,99 $ en achat unique.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :