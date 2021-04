Le lecteur Express 4K Plus de Roku offre HDR et une nouvelle interface

Roku a dévoilé l’Express 4k Plus, un lecteur économique doté d’un matériel plus puissant capable de HDR.Il est également le premier appareil à être livré avec le Roku OS 10 plus simple et plus puissant. remote et le Streambar Pro sont également sur le pont.

L’un des hubs multimédia les plus abordables de Roku est devenu beaucoup plus performant. Roku a présenté l’Express 4K Plus, une mise à niveau de l’Express de base qui ajoute 4K HDR (en HDR10 et HDR10 Plus) ainsi que de meilleures performances globales et une nouvelle interface.

Le processeur quad-core plus rapide, le Wi-Fi double bande et le stockage intégré supplémentaire de l’Express 4K Plus aident non seulement à la lecture, mais également à améliorer les temps de chargement des canaux. Vous obtiendrez également une télécommande vocale et la dernière prise en charge de l’écosystème, y compris le contrôle d’Alexa, de Google Assistant et d’Apple HomeKit.

Le logiciel peut jouer autant de rôle que le matériel. L’Express 4K Plus est le premier lecteur Roku à faire ses débuts avec OS 10, ce qui promet une expérience plus puissante mais rationalisée. La mise à niveau la plus pratique peut être la reprise instantanée – vous pouvez rapidement revenir à la dernière place d’un canal donné. La fonctionnalité est actuellement limitée aux chaînes de support comme AT&T TV, Starz et The Roku Channel, mais d’autres sont attendues à l’avenir.

La configuration devrait également être plus facile avec la détection automatique du Wi-Fi, la reconnaissance des consoles de jeu sur les téléviseurs Roku et la saisie vocale pour certains claviers à l’écran. Vous pouvez personnaliser le guide TV en direct aux États-Unis en ajoutant des chaînes préférées ou en en masquant d’autres, et les recherches vocales fournissent des résultats plus visuels et complets.

Vous obtiendrez plus de capacités brutes. OS 10 apporte AirPlay 2 et HomeKit aux appareils Roku HD uniquement, pas seulement au matériel UHD comme l’Express 4K Plus. Le HDR10 + est tout aussi nouveau dans la famille Express 4K et l’Ultra. Virtual Surround, quant à lui, permet un son immersif pour les barres de son Roku.

L’Express 4K Plus sera disponible à la mi-mai pour 39,99 $. Un frère, l’Express 4K, sera livré avec une télécommande de base et sera mis en vente au prix de 35 $ aux États-Unis, au Canada, au Mexique et au Royaume-Uni au cours des «prochaines semaines».

Une télécommande vocale à 29,99 $ est maintenant disponible et résout certains des problèmes clés avec la commande standard, y compris une batterie rechargeable par USB, un télémètre perdu et une voix mains libres. Si vous voulez un son amélioré, un Streambar Pro à 179,99 $ fait évoluer la barre de son intelligente avec une télécommande à capacité vocale et la prise en charge de Virtual Surround. Il sera mis en vente sur le site de Roku à la fin mai et atteindra les détaillants en juin.