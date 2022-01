Le lecteur partage des données fascinantes sur les dépenses des ménages, la même maison depuis 80 ans !

par Mish Shedlock, La rue :

Voici une lettre intéressante d’un lecteur concernant les services publics, les taxes foncières et les dépenses de chauffage d’une maison appartenant à une famille pendant 80 ans depuis 1941.

Lectrice Holly écrit

Récemment, je suis entré en possession des dossiers financiers de mon grand-père. J’ai branché un tas de chiffres dans une feuille de calcul juste pour le plaisir. Ce qui est le plus intéressant à propos de ces chiffres, c’est qu’ils commencent en 1941 lorsqu’il a acheté la maison. Il a été laissé à ma mère, puis à moi en 2020 (80 ans de finances pour la même maison !)

Après le décès de mon grand-père en 2003 jusqu’à ce que j’achète la maison en 2020, j’ai dû estimer certaines dépenses. J’ai pris les records que j’avais de 2020 et 2021 et j’ai comblé les lacunes manquantes.

Les chiffres montrent que le coût du maintien d’un niveau de vie stable reflète un taux d’inflation beaucoup plus élevé que n’importe lequel des indices que j’ai comparés.

Mon grand-père a eu le même travail et la même maison toute sa vie. Il a maintenu le même niveau de vie pendant toutes les années où je l’ai connu.

Changements progressifs sur 10 ans

Wow.

Merci Holly.

Je suis sûr que tous mes lecteurs apprécieront que vous partagiez votre histoire et vos données.

Je suis en contact avec Holly et j’afficherai la ville, les pieds carrés, le nombre de chambres, le prix d’achat et le prix de vente si je peux les obtenir.

Remarquez les sauts distincts de l’inflation. La dernière grande accélération a commencé avec la bulle immobilière en 2000.

Plus de détails

La maison est à Wellesly, Massachusetts. 3 chambres, 1677 pi.ca.

Au fil des ans, les maisons Wellesley sont devenues beaucoup plus grandes et plus chères.

La maison a été achetée à la fin de 1941, de sorte que les taxes foncières faisaient probablement partie de la fermeture, tout comme la facture d’eau. Ils ont été raccordés aux égouts en 1980 (j’ai trouvé des photos datées de la cour arrière déchirée).

La facture de téléphone était celle des téléphones portables en 2020, je ne sais pas en quelle année le changement a eu lieu, alors j’ai juste utilisé une estimation et rempli les lacunes jusqu’en 2003.

Je crois que la maison a été achetée pour 3 000 $ en 1941, mais c’est de mémoire, donc je peux me tromper. Il a payé comptant, donc non, il n’y a pas de dossier d’hypothèque à vérifier.

Ma mère a laissé la maison tomber dans un état de délabrement épouvantable et elle a dû être vendue comme démolition. Les estimations pour réparer les dommages étaient de 400-600K !

Je l’ai vendu l’année dernière pour 860K, je n’avais pas les moyens de le garder.