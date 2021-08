Le légendaire batteur des Rolling Stones Charlie Watts décède à 80 10z

Le légendaire batteur des Rolling Stones Charlie Watts est décédé. Il avait 80 ans.

Charlie Watts, le batteur effacé et inébranlable des Rolling Stones qui a aidé à ancrer l’une des plus grandes sections de rythmes du rock et a utilisé son «travail quotidien» pour soutenir son amour durable du jazz, est décédé, selon son publiciste. Il avait 80 ans.

Le publiciste Bernard Doherty a déclaré mardi que Watts “est décédé paisiblement dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée entouré de sa famille”, selon l’Associated Press.

Watts était considéré comme l’un des batteurs les meilleurs et les plus respectés du rock’n’roll.

Il a rejoint les Stones au début de 1963 et est resté avec le groupe au cours des 60 années suivantes, se classant juste derrière Mick Jagger et Keith Richards en tant que membre le plus ancien et le plus essentiel du groupe, rapporte également le service de presse.

