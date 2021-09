Le légendaire chanteur de la reine, dans ses propres mots

Freddie Mercury, universellement reconnu comme l’un des plus grands interprètes de l’histoire de la musique rock, a tenu sa promesse de devenir « une légende ». Sa vie remplie d’action a été d’être étudiant en art, triomphe en tant que chanteur principal de reine, et un sort comme un chanteur solo et auteur-compositeur à succès dans les années 80. Alors qu’une nouvelle édition du livre Freddie Mercury: A Life, In His Own Words (compilé et édité par Greg Brooks et Simon Lupton, avec Adam Unger) est publiée par Mercury Songs, nous examinons sa vie remarquable à travers certains des plus mémorables Citations de Freddie Mercury.

Écoutez les meilleures chansons de Freddie Mercury sur Apple Music et Spotify.

Sur l’enfance

Freddie Mercury est né Farrokh Bulsara, le 5 septembre 1946, à Zanzibar, qui faisait alors partie du Commonwealth et fait maintenant partie de la Tanzanie. Son père, Bomi, travaillait pour le gouvernement en tant que fonctionnaire.

« Mes parents étaient très stricts. Ils pensaient que l’internat me ferait du bien. Alors, quand j’avais environ sept ans, j’ai été mis dans un en Inde pendant un certain temps », se souvient Mercury. «Ce parcours m’a beaucoup aidé, car il m’a appris à me débrouiller seul dès mon plus jeune âge et à être responsable. C’était un bouleversement d’une éducation, qui semble avoir fonctionné, je suppose.

La mère de Freddie, Jer Bulsara, a veillé à ce qu’il prenne des cours de piano pendant son séjour à la St Peter’s School près de Bombay.

Aller à l’école des beaux-arts

En 1964, Mercury et sa famille ont fui Zanzibar pour échapper à la violence et ont déménagé à Feltham, dans le Middlesex. À 20 ans, Mercury a commencé un diplôme d’art et de design graphique.

« Je suis allé à la Ealing Art School, à Londres, l’année d’après Pete Townshend la gauche. La musique était en marge de tout ce que nous faisions, et l’école était un vivier pour les musiciens. J’ai eu mon diplôme et puis j’ai pensé que j’allais tenter ma chance en tant qu’artiste indépendant. Je l’ai fait pendant quelques mois mais ensuite je me suis dit, mon Dieu, j’en ai assez fait. L’intérêt n’était tout simplement pas là.

Après avoir obtenu son diplôme en 1969, Mercury a rejoint une série de groupes et a vendu des vêtements d’occasion à Kensington Market.

Les premiers jours de la reine

En avril 1970, Mercury s’associe au guitariste Brian May et au batteur Roger Taylor pour devenir le chanteur principal de leur groupe Smile. Queen a évolué à partir de là, avec l’arrivée de John Deacon en juillet 1971.

« J’ai pensé très tôt au nom de Queen. Cela ne pouvait pas être King ; il n’a pas le même anneau ou aura que Queen. C’était un nom très majestueux et il sonnait splendide. C’est fort, très universel et immédiat. Il avait beaucoup de potentiel visuel et était ouvert à toutes sortes d’interprétations. J’ai l’impression que le nom de Queen correspondait vraiment à cette époque. Ça se prêtait à beaucoup de choses, comme le théâtre, et c’était grandiose. C’était très pompeux, avec toutes sortes de connotations. Cela signifiait tellement. Ce n’était pas juste une étiquette précise. J’étais certainement au courant des connotations gaies, mais ce n’était qu’une facette de celle-ci. »

La percée de la « Bohemian Rhapsody »

Après trois albums acclamés – reine (1973), Reine II, et Pure crise cardiaque (tous deux en 1974) – Queen est devenu un phénomène international avec leur album de 1975, Une nuit à l’opéra, qui contenait le chef-d’œuvre de six minutes “Rhapsodie bohémienne.” Mercury, qui a déclaré avoir “presque rejeté la chanson”, a déclaré que le single, sorti le 31 octobre de la même année, marquait un tournant.

“C’était vraiment quand le volcan Queen est entré en éruption, quand il a soudainement explosé!” dit Mercure. « Ce single s’est vendu à plus d’un million et quart d’exemplaires rien qu’en Grande-Bretagne, ce qui est scandaleux. Imaginez toutes ces grands-mères en train de groover !

Reine comme stars de la vidéo

En plus de la célèbre vidéo de « Bohemian Rhapsody », Queen a créé des vidéos mémorables tout au long des années 70 et 80, dont celle de « I Want To Break Free », de l’album de 1984. Les travaux, dans lequel ils se sont déguisés en femmes dans une maison de banlieue pour parodier le feuilleton télévisé britannique Coronation Street.

“Cette vidéo a choqué beaucoup de gens, car ils pensaient que nous n’avions pas cet élément amusant”, a déclaré Mercury. «Nous sommes entrés dans nos rôles si facilement. Mon Dieu! Je pense que c’est l’une de nos meilleures vidéos à ce jour. En fait, cela me fait toujours rire à chaque fois que je le vois, et je l’ai vu beaucoup de fois. Je suis content que nous l’ayons fait.

Secouer le monde à Live Aid

Spectacle de Queen’s Live Aid au stade de Wembley, le 13 juillet 1985, est non seulement entré dans l’histoire comme l’événement phare de la journée, mais aussi comme l’un des plus grands concerts live de tous les temps. Ce fut une réalisation importante pour le groupe.

« En ce qui me concerne, je le fais par fierté », a déclaré Mercury. « C’est quelque chose dont on peut être fier : que je suis en fait avec tous les ‘Biggies’ – toutes les plus grandes stars – et que je peux faire quelque chose de valable. Oui, je suis fier plus que tout.

Honnêteté sans faille

Mercury a déclaré que lorsqu’il se produisait, il était l'”extraverti” ultime, mais a révélé qu'”à l’intérieur, je suis un homme complètement différent”. Il s’est décrit comme “le grand prétendant”, admettant qu’il était “une personne très nerveuse” avec des insécurités sur “la façon dont mes dents dépassent”. Il a plaisanté en disant qu’il était « de la foutaise » d’additionner des sommes et que la science était un bricoleur « inutile ». Il aimait regarder des films et écouter de la musique – et aimait être assez riche pour employer son propre chef gastronomique – mais a déclaré qu’il ne lisait presque jamais de livres “parce que je pense que c’est une perte de temps”. Il a parlé ouvertement de son amour pour son amie de longue date Mary Austin. «Je m’ouvre à elle plus qu’à quiconque. Nous avons traversé beaucoup de hauts et de bas au cours de notre séjour ensemble, mais cela a rendu notre relation d’autant plus forte », a déclaré le chanteur.

“We Are The Champions » était sa version de « My Way »

Le tube de Queen en 1977, “We Are The Champions”, est devenu l’un des hymnes rock les plus réussis de tous les temps, et Mercury a plaisanté en disant que c’était sa version de “Mon chemin”.

“‘We Are The Champions’ est la chanson la plus égoïste et arrogante que j’ai jamais écrite”, a-t-il déclaré. «Je pensais au football quand je l’ai écrit. Je voulais une chanson de participation, quelque chose sur laquelle les fans pourraient s’accrocher. Il visait les masses. Je voulais écrire quelque chose que tout le monde pourrait chanter, comme un chant de football. Et en même temps, j’ai pensé que ce serait bien d’avoir une chanson gagnante qui s’adresse à tout le monde. Cela a fonctionné un régal.

Sur le succès en tant qu’artiste solo

Les années 80 étaient une autre décennie couronnée de succès pour Queen – avec des albums à succès dont Une sorte de magie – et a également marqué l’épanouissement créatif de Mercury en tant qu’artiste solo. En 1986, il sort l’album Mr. Bad Guy.

« J’ai toujours eu envie de faire un album solo. Je voulais juste que ce soit le bon moment et le bon endroit pour que je puisse réellement travailler correctement sur les chansons que je voulais faire avant de devenir trop vieux. J’avais beaucoup d’idées à sortir et il y avait beaucoup de territoires musicaux que je voulais explorer, ce que je ne pouvais vraiment pas faire au sein de Queen », a expliqué Mercury.

Cela a été suivi en 1988 par l’album Barcelona, ​​une collaboration avec la soprano d’opéra Montserrat Caballé.

A la mort

Au début de 1987, Mercury a été diagnostiqué avec le SIDA; dans cinq ans, il serait mort. Dans les années qui ont suivi, il a travaillé avec passion et dévouement dans une frénésie de créativité qui produirait suffisamment de matériel pour trois albums de Queen : 1989’s Le miracle, 1991 Insinuation et Fabriqué au paradis, sorti après la mort du chanteur.

Mercury, qui avait 45 ans lorsqu’il est mort, le 24 novembre 1991, a toujours été philosophique sur la fin de la vie. “Je ne m’attends pas à faire de vieux os, et en plus je m’en fiche”, a-t-il déclaré. « Je n’ai certainement aucune aspiration à vivre jusqu’à 70 ans. Ce serait tellement ennuyeux. Je serai mort et parti bien avant ça. Je ne serai pas là… en ce qui me concerne, j’ai vécu une vie bien remplie et si je suis mort demain, je m’en fous. J’ai vécu. J’ai vraiment tout fait.

Sa vie a inspiré un biopic à succès en 2018

Après avoir gagné plus de 900 millions de dollars au box-office mondial, le biopic de la reine Bohemian Rhapsody, avec l’acteur oscarisé Rami Malek, est devenu le biopic musical le plus rentable de tous les temps.

Mercury prévoyait que sa vie serait transformée en film. “J’ai des visions d’avoir un film fait de l’histoire de ma vie, un jour, dans lequel j’aurais un rôle clé”, a déclaré Mercury. «Je ne jouerai peut-être pas le rôle principal moi-même. Mes chéris, les choses que j’ai faites dans ma vie… ce sera totalement triple X, je vous le dis !

