Le légendaire cinéaste et compositeur Marvin Van Peebles décède à 89 ans

Melvin Van Peebles, le cinéaste afro-américain pionnier derrière les films des années 1970 Watermelon Man et Baadasssss Song de Sweet Sweetback, est décédé. Il avait 89 ans.

Sa famille, The Criterion Collection et Janus Films ont annoncé sa mort dans un communiqué.

“Au cours d’une carrière sans précédent caractérisée par une innovation incessante, une curiosité sans bornes et une empathie spirituelle, Melvin Van Peebles a laissé une marque indélébile dans le paysage culturel international à travers ses films, ses romans, ses pièces de théâtre et sa musique”, indique le communiqué. « Son travail continue d’être essentiel et est célébré au New York Film Festival ce week-end avec une projection du 50e anniversaire de son film phare Sweet Sweetback’s Baadasssss Song ; un coffret Criterion Collection, Melvin Van Peebles : Essential Films, la semaine prochaine ; et une reprise de sa pièce Ain’t Supposed to Die a Natural Death, dont le retour à Broadway est prévu l’année prochaine.

Van Peebles était un homme de la Renaissance. Il est l’auteur de deux comédies musicales à Broadway (qui ont réuni neuf nominations aux Tony Awards), de huit livres et de chansons pour six albums. Il a marqué Chanson Baadasssss de Sweet Sweetback et l’homme pastèque. En 2014, il a collaboré avec The Heliocentrics sur The Last Transmission.

Van Peebles a été présenté dans In Their Own Words de Bruce Pollock : Vingt auteurs de chansons à succès racontent comment ils écrivent leurs chansons. À propos de sa carrière musicale, Van Peebles a déclaré: «Je suis entré dans les chansons de manière latérale, à travers la musique dont j’avais besoin pour mes films. Quand j’ai fait mon premier court métrage, j’avais besoin de musique et je n’avais pas les moyens de payer qui que ce soit, alors j’avais un kazoo et j’ai fredonné ma bande originale. C’était en 1957. Je m’y suis mis en parallèle avec mes autres activités.

Il a ajouté : « Ensuite, en 1967 ou 1968, lorsque je suis revenu d’Europe aux États-Unis (j’étais parti depuis six ans et demi), j’ai été surpris de découvrir que la musique noire, du point de vue des paroles de toute façon, ne reflètent vraiment les aspirations, les problèmes ou les modes de vie de tous les jours. Je veux dire, je sentais que les paroles, en particulier dans la musique noire, étaient presque devenues un simple accompagnement phonétique de la musique ; alors que vous aviez des gars, comme Dylan ou Kristofferson, qui s’occupaient des mots, et même les airs pop avaient plus de sens – vous n’aviez plus les Leadbellys ou Blind Lemon Jeffersons. Van Peebles s’est efforcé d’apporter l’authenticité d’un ouvrier à sa musique, qui a trouvé sa place dans l’œuvre d’art qu’il a créée.