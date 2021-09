Le légendaire designer Apple Jony Ive travaille maintenant avec Ferrari – .

Jony Ive, le célèbre designer industriel et produit grâce à son travail chez Apple et surtout sous Steve Jobs, se lance dans un nouveau partenariat créatif via une collaboration récemment annoncée entre son cabinet de design LoveFrom et le constructeur italien de voitures de luxe Ferrari.

Le nouveau partenariat annoncé lundi associe Ive et son ami de longue date Marc Newsom à Ferrari. Ainsi qu’avec sa maison mère Exor, la holding contrôlée par la famille Agnelli. Dans le cadre de cette collaboration, Ive rejoindra également le Conseil des partenaires d’Exor. « La première expression de ce nouveau partenariat », a annoncé la société mère de Ferrari, « réunira les performances et l’excellence légendaires de Ferrari avec l’expérience et la créativité inégalées de LoveFrom qui ont défini des produits extraordinaires qui changent le monde. Au-delà de la collaboration avec Ferrari, LoveFrom explorera une gamme de projets créatifs avec Exor dans le secteur du luxe.

Jony Ive fait équipe avec Ferrari

Les passions bien connues d’Ive incluent les voitures ainsi que la conception de produits haut de gamme. Sans surprise, le président de Ferrari, John Elkann, a déclaré que les responsables de Ferrari avaient en fait fait une ouverture à Ive et Newsom il y a quelque temps. C’était à peu près immédiatement après le départ explosif d’Ive d’Apple pour lancer la nouvelle entreprise de design.

“Nous sommes amis avec John depuis de nombreuses années et sommes de grands admirateurs de sa perspicacité et de sa vision”, ont déclaré Newsom et Ive dans une déclaration conjointe sur l’actualité et sur Elkann. Ils ont ajouté que les deux hommes possèdent également eux-mêmes des voitures du constructeur automobile emblématique. « Nous sommes ravis de nous lancer dans une collaboration aussi importante et à long terme avec Ferrari et plus largement Exor.

« En tant que propriétaires et collectionneurs de Ferrari, nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de collaborer avec cette entreprise extraordinaire et en particulier avec l’équipe de conception dirigée par Flavio Manzoni.

Wow, cela pourrait être vraiment intéressant ; amener sans doute le meilleur designer industriel au monde au meilleur constructeur de supercars au monde pour résoudre le dilemme non résolu de la beauté, de la performance et de la marque. https://t.co/VBHT7nr3BF – Dr Andy Palmer (@AndyatAuto) 27 septembre 2021

Actualités Ferrari

Le nom d’Ive avait en fait été évoqué dans la presse italienne comme un candidat possible pour succéder à l’ancien PDG de Ferrari, Louis Camilleri, lorsqu’il a brusquement quitté son poste l’année dernière.

L’annonce du partenariat intervient également alors que Ferrari s’efforce d’élargir l’attrait et le profil de la marque de luxe. À savoir, la société a lancé plus tôt cette année sa première collection de mode interne. De même, Ferrari a ouvert un nouveau restaurant dans la ville italienne de Maranello, le siège de l’entreprise.

Ive, quant à lui, est bien sûr bien connu et une légende dans l’industrie. Cela est en partie dû au fait que Jobs a aidé Apple à ressusciter Apple du bord de la faillite à la fin des années 90. C’était grâce à un certain nombre de conceptions de produits emblématiques comme le Bondi Blue iMac, l’iPod et l’iPhone.

En 2019, le PDG Tim Cook a salué Ive comme “une figure singulière dans le monde du design”.