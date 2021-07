Le légendaire guitariste John Sykes sort le clip de son nouveau single “Out Alive”

Guitariste anglais légendaire John Sykes (TYGERS DE PAN TANG, MINCE LIZZY, SERPENT BLANC, MEURTRE BLEU, SYKES) a publié l’officiel Parker Thibault-réalisé le clip d’une nouvelle chanson intitulée “Sortir vivant”. La piste, qui a été enregistrée il y a au moins quatre ans, devrait apparaître sur Sykesle nouvel album solo tant attendu de , “Sy-Ops”.

“Sortir vivant” est la deuxième chanson de “Sy-Ops” à paraître cette année. De retour en janvier, Sykes a déposé une vidéo pour “L’aube d’un tout nouveau jour”, également produit par Thibault, avec des images supplémentaires avec l’aimable autorisation de Natasha Grégory et James Sykes.

L’année dernière, Sykes s’est séparé de Records de robot d’or sans sortir un seul disque via le label.

SykesLe partenariat d’ avec la société australienne a été annoncé pour la première fois en janvier 2019. À l’époque, John a promis que son premier album en deux décennies arriverait avant la fin de 2019. Cependant, les choses se sont apparemment dégradées peu de temps après la signature, avec Sykes accusant plus tard l’étiquette de faire “peu d’efforts pour faire avancer les choses malgré nos meilleurs efforts et notre patience”.

“Sy-Ops” devrait inclure d’autres pistes telles que “Croyez en vous” et “Ma guitare”.

Parler à Télé-réalité au janvier 2019 Salle de l’histoire du heavy metal événement à Anaheim, Californie, Sykes a déclaré à propos de son absence de la scène rock: “J’ai hâte de reprendre la route et de jouer à nouveau. Je vais en quelque sorte dans la clandestinité et y reste un moment. Je ne sais pas, mec. Parfois, je pars juste et j’ai tout arrêté. Mais j’ai des démangeaisons, j’ai eu envie de retourner jouer, alors j’attends ça avec impatience. “

Interrogé sur la direction musicale de son nouveau disque, Sykes a déclaré: “C’est en quelque sorte des saveurs d’ancien et de nouveau. Mais je pense que cela fera plaisir à beaucoup de gens de l’entendre. Je pense que cela touchera pas mal de gens s’ils le consultent. C’est un bon, album solide – ce n’est pas seulement quelques morceaux et un tas de charges.”

Sykesle groupe de pour sa prochaine tournée devrait inclure son ancien MEURTRE BLEU compagnon de groupe Tony Franklin (basse) et Fred Boswell Jr. (batterie), qui sont tous deux représentés avec John au dessous de.

Johnl’œuvre la plus connue de , c’est lorsqu’il a rejoint SERPENT BLANC et a co-écrit le septième album studio éponyme du groupe, sorti en 1987. Il a produit un grand succès de ballade de puissance, “Est-ce l’amour”, avec le hit n°1 “Ici, je recommence”. L’album a été un grand succès croisé, vendant finalement plus de huit millions d’exemplaires aux États-Unis seulement.

Sykes a annoncé son départ de MINCE LIZZY en juillet 2009, expliquant que « je sens qu’il est temps de recommencer à jouer ma propre musique ».



