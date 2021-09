Le légendaire manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, reçoit trop de crédit pour la diatribe de Kevin Keegan qui a fait de lui un GIF, mais qui a incité les fans de Newcastle à aimer encore plus l’ancien patron

“Si vous touchiez le bon nerf avec Kevin Keegan, il pourrait sortir des trucs vraiment juteux.”

Cette évaluation de l’ancien manager de Newcastle par Graham Courtney de talkSPORT n’a jamais été plus appropriée que le 29 avril 1996, lorsque ce qui a commencé comme une interview d’après-match standard s’est mué en l’une des diatribes managériales les plus chères de l’histoire de la Premier League.

Le roi Kev a laissé ses émotions prendre le dessus sur lui et il ne l’a jamais vécu

Ils venaient de battre Leeds et la course au titre était dans sa dernière ligne droite alors que les «grands artistes» de Newcastle affrontaient Manchester United de Sir Alex Ferguson.

Cela n’aurait jamais dû arriver à ce stade car les Magpies avaient une avance de 12 points en janvier, mais une mauvaise forme entre février et avril a permis aux Red Devils de rattraper leur retard et de prendre les choses en main.

Et bien qu’une victoire acharnée de 1-0 à Leeds ait maintenu Newcastle dans le coup, les espoirs d’un premier titre de champion en 69 ans s’estompaient.

Keegan a ensuite été interrogé sur les commentaires de Ferguson à propos des joueurs de Leeds plus tôt dans le mois, l’Écossais suggérant qu’ils réserveraient leur meilleure performance pour jouer à Man United et se calmeraient lorsque Newcastle arriverait en ville.

Keegan était un manager très animé dans le meilleur des cas

Il portait son cœur sur sa manche comme en témoigne sa réaction lors d’une défaite 4-3 à Liverpool lors d’un match palpitant de Premier League

Ce qui a suivi était tout simplement extraordinaire.

“Beaucoup de choses ont été dites au cours des derniers jours, certaines presque diffamatoires et nous n’avons jamais commenté”, a déclaré Keegan provocateur à Sky Sports, devenant de plus en plus agité au fur et à mesure que le match avançait. «Nous venons de continuer, de travailler, d’essayer de passer le ballon comme nous le faisons à l’entraînement.

« Je pense que des choses ont été dites à propos de… Je pense que vous devez envoyer à Ferguson une cassette de ce match, n’est-ce pas ? N’est-ce pas ce qu’il a demandé ?

Fergie avait également contesté la participation de Newcastle à un match de témoignage pour Stuart Pearce après la fin de la saison. Il a suggéré que le club de Pearce à l’époque, Nottingham Forest, ne serait pas à son meilleur lorsque les deux équipes se sont rencontrées en Premier League une semaine plus tôt.

« Nous jouons à Notts Forest jeudi et il s’y est opposé ! Maintenant que [the testimonial] a été réparé il y a des mois…

“Ce genre de choses, nous sommes plus gros que ça… quand vous faites ça avec des footballeurs comme il l’a dit à propos de Leeds et quand vous faites des choses comme ça à propos d’un homme comme Stuart Pearce, je suis resté très silencieux mais il est vraiment tombé en panne mon estimation quand il a dit cela, nous n’avons pas eu recours à cela.

«Mais je vais lui dire, vous pouvez lui dire, il regardera. Nous nous battons toujours pour ce titre et il doit aller à Middlesbrough et obtenir quelque chose et je vais vous dire, honnêtement, que je vais adorer si nous les battons. AIMER!”

Qui sait comment Fergie a réagi lorsque Keegan a craqué, mais vous pouvez l’imaginer soit sur le terrain d’entraînement de Man United, soit à la maison, les pieds levés, sirotant un verre de Châteauneuf-du-Pape et pensant « gotcha !

Il est bien documenté à quel point Fergie a apprécié la guerre psychologique avec ses managers rivaux, en particulier lors d’une course au titre, et il existe un consensus sur le fait que l’effondrement de Keegan est le résultat direct de l’incitation de Fergie à travers les médias.

Mais le légendaire patron de Man United a-t-il reçu trop de crédit?

Ferguson aimait les jeux d’esprit et Keegan était l’une de ses nombreuses victimes

L’ancien défenseur des Magpies Warren Barton échappe à la façon dont la personnalité de son patron a changé au fil de la saison et les résultats ont progressivement empiré.

“Quand les choses allaient pour Kevin, il était magnifique”, a déclaré Barton à talkSPORT. “Il voulait que tout le monde soit heureux, il voulait que tout le monde se sente positif et que tout le monde ait ce facteur de bien-être.”

Parmi ceux que Keegan voulait désespérément être heureux, il y avait l’armée Toon de Newcastle, qui était tout à fait dans son droit de commencer à rêver d’un titre de champion que beaucoup n’auraient jamais vu de leur vie. Cela s’est avéré être la chute du roi Kev, explique Martin Hardy du Times.

“C’était plus la pression à l’intérieur de Newcastle que ce que Ferguson poussait”, a déclaré Hardy à Jamie Carragher dans son livre Greatest Games. « La pression était tellement élevée qu’ils ne savaient pas comment la gérer.

Les fans de Newcastle étaient-ils plus à blâmer pour l’effondrement de Keegan que Fergie ?

« Quand vous n’y êtes pas allé, vous n’avez aucune expérience. Dans le vestiaire, seuls Peter Beardsley et David Batty avaient vécu cette situation.

« De la même manière, la ville n’a pas su réagir non plus. Il y avait un peu de naïveté. La pression qui régnait à l’intérieur de la ville était phénoménale et Kevin portait tout cela.

Man United a obtenu ce dont ils avaient besoin à Boro lors du dernier match de la saison en mai, alors qu’ils remportaient le titre et les souvenirs de la diatribe “Je l’adorerai si nous les battons” de Keegan sont bien vivants un quart de siècle plus tard. Ne faites pas semblant de n’avoir jamais tenté d’en avoir une impression.

À cause de cela, Keegan se moque parfois de lui alors qu’il a accompli de grandes choses en tant que joueur et manager. Cependant, il y a un endroit dans le pays où Keegan a amélioré sa réputation après ce discours passionné à Elland Road. Newcastle.

Ce fut toute une course sous Keegan lorsque les fans de Newcastle ont osé rêver

Keegan a peut-être perdu son sang-froid mais il sera toujours le roi de ces milliers de supporters

« Kevin était tellement passionné par la nation Geordie et cette diatribe. Le reprendrait-il ? Je suis sûr qu’il ne le ferait pas », a déclaré Steve Harmison, expert de talkSPORT et héros du cricket anglais.

« C’est ce que les fans de Newcastle adorent. Kevin Keegan représentait les fans de Newcastle. Je ne pense pas qu’il y avait de fans de Newcastle cachés derrière le canapé.

« Un peu de gêne ? Pas du tout. C’était le chef de notre nation pourrait-on dire et il parlait au nom de toute la nation et il en renvoyait un à Sir Alex Ferguson.

«Même si Sir Alex Ferguson a gagné parce que Man United a finalement remporté le titre, je ne pense pas une minute que les fans de Newcastle souhaiteraient que Kevin n’ait pas dit cela. Définitivement pas.”

