Le légendaire Messerschmitt Kabinenroller revient 60 ans plus tard, fabriqué en Andalousie | Moteur

Un autre véhicule mythique du siècle dernier est de retour sur les routes. Le Messerschmitt KR-202 Sport a commencé à rouler dans les rues de Nerja, à Malaga.

Peut-être que le nom de Messerschmitt. Ses avions sont devenus célèbres pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la fin de la guerre, le constructeur allemand a été interdit de fabriquer des avions, donc dans les années 50, il s’est consacré à fabriquer des scooters à trois roues, l’être le plus célèbre Messerschmitt KR-200 (1959) venu acheter des célébrités comme Elvis Presley.

Plus de 60 ans plus tard, le mythique scooter à trois roues circule à nouveau sur les routes sous forme de voiture électrique et à essence, sous le nom de Messerschmitt KR-202 Sport.

La marque allemande a confié le projet à un groupe d’ingénieurs allemands basés en Espagne, qui fabriquent le véhicule dans un atelier de Nerja (Malaga). Ici vous pouvez le voir rouler sur la piste:

Ce n’est pas un prototype: les premières unités sont déjà en vente, et elles sont presque épuisées.

le Messerschmitt KR-202 Sport il conserve l’héritage de son prédécesseur. C’est un kabinenroller, un Scooter à 3 roues avec cabine amovible, qui maintient l’aérodynamique à proximité des aéronefs. Contrairement aux autres trois-roues, le solitaire passe derrière et non devant.

La chose la plus frappante dans la conception de la carrosserie, en plus de ses deux phares, sont les deux roues avant qui dépassent complètement du châssis.

Il a un corps en fibre de verre sur un châssis hybride en nid d’abeille en aluminium et de l’acier galvanisé à chaud. Ceci permet le véhicule ne pèse que 195 kilos, dans sa version électrique.

Comme nous l’avons commenté, il existe deux versions. Modèle Messerschmitt KR-202 Sport est la version essence. Il a un moteur de 125 cm3. et 7,2 chevaux avec transmission automatique. Il atteint une vitesse de 90 km / h, et une autonomie de 160 km, grâce à son réservoir de 6 litres.

Modèle Messerschmitt KR-5000 est la version électrique, avec une puissance très similaire, 6,7 chevaux et une vitesse maximale de 90 km / h. Il a moins d’autonomie, environ 80 km, grâce à une batterie de 1,4 KW. Bien qu’une deuxième batterie puisse être ajoutée pour atteindre la même autonomie que la version essence: 160 km.

Comme nous l’avons mentionné, les deux versions peuvent désormais être réservées. Le modèle KR-202 obtient un prix de 10 950 euros. La version électrique coûte 12 950 euros.

Vous avez plus d’informations sur leur site Web.