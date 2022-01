Le légendaire moment Street Fighter 37 se reproduit 18 ans plus tard

Wong est un excellent sport à ce sujet. Capture d’écran : Justin Wong/Twitch

L’un des moments les plus célèbres de l’histoire de l’esport s’est produit en 2004 à Evo, le plus grand tournoi de jeux de combat du jeu vidéo. Deux joueurs légendaires de Street Fighter, Justin Wong jouant Chun-Li et Daigo Umehara comme Ken, s’affrontaient. Alors qu’il semblait que Wong allait faire le tour avec un coup gonflé, Daigo, avec un pixel de santé, a paré 15 coups sûrs et est revenu pour la victoire. La plupart des joueurs venaient de mourir, surtout sous une telle pression.

Maintenant, en janvier 2022, Wong a pu revivre cette expérience près de 18 ans plus tard, mais avec un autre joueur entièrement et en direct sur Twitch, pour qu’un autre public puisse en faire l’expérience en temps réel.

Wong affrontait un joueur nommé Capge dans un jeu de combat rétro, Street Fighter III : Third Strike. Capge et Wong ont tous deux fait des allers-retours sur une poignée de tours, mais à environ 28 minutes du flux Twitch de Wong, il y avait un sérieux déjà vu. Une fois de plus, Ken est revenu contre une rafale de coups de pied Chun-Li en lançant une série de parades avec seulement un pixel de santé à revendre.

« Tu penses que tu es Daigo ? Tu n’es pas Daigo », a déclaré Wong alors que Ken déclenchait les parades. « Oh, il Daigo ! He Daigo », a ajouté Wong alors qu’il perdait la manche exactement de la même manière qu’il l’avait fait il y a 18 ans, à peu près.

Comme le souligne Event Hubs à propos de cette dernière parade de type Daigo, « Bien que cela n’ait peut-être pas eu lieu devant des centaines de têtes FGC hurlantes à Evo, réussir à réaliser la Daigo Parry en ligne est toujours un exploit impressionnant pour quiconque – encore moins de le refaire à Wong.

« Fro, ce n’est pas scripté », a déclaré Wong après le combat. « Ce n’est pas scénarisé. Il m’a Daigo.

Capge est un joueur japonais talentueux (consultez quelques clips YouTube de Capge ici) et pas seulement un rando. Mais on ne sait pas qui il est.

« C’est fou, mon frère. Je ne peux pas le croire », a poursuivi Wong. « Ceci pourrait être Daigo. » Wong a fini par gagner le match, prenant un moment pour reconnaître qu’il ne pensait pas qu’il allait avoir un combat intense aujourd’hui. Bon sang, je ne pensais pas que nous allions revivre Evo Moment 37 avec Wong et un mystérieux joueur nommé Capge.

(Non, sérieusement. Qui est Capge ?)

Pour en savoir plus, suivez Wong sur Twitter et consultez sa chaîne Twitch.