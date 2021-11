Dans l’épisode 2 de Téléviseur Gibson‘s « À travers l’objectif », nous nous asseyons avec un photographe rock emblématique Ross Halfin.

Ayant étudié les beaux-arts à la Wimbledon School Of Art dans les années 1970, Ross avait prévu d’être peintre mais a trouvé l’université d’art trop prétentieuse et étouffante sur le plan créatif.

Selon sa biographie sur RossHalfin.com, Halfin s’est lancé dans la photographie musicale presque par accident, glissant ses appareils photo dans des concerts comme L’OMS, AC DC, LED ZEPPELIN, HOMME et LIBRE. Parce que Des sons, Créateur de mélodies et le NME s’intéressait à la scène punk, Ross aussi tiré LE CHOC, LES SEX PISTOLS, LA CONFITURE, ADAM ANT, LES ANNONCES, LES SPÉCIAUX et BLONDE, mais il préférait les groupes avec des spectacles sur scène plus grands et plus accrocheurs et des rock stars qui avaient l’air et se comportaient comme tels, et non des petites belettes qui s’apitoient sur elles-mêmes et s’excusent. Il passera la décennie suivante à parcourir le monde avec des poids lourds comme IRON MAIDEN, METALLIQUE, DEF LEPPARD, GUNS N’ ROSES, EMBRASSER et MOTLEY CRUE dans son viseur, et a également travaillé comme photographe de tournée officiel pour Paul Mccartney, George Harrison et L’OMS, parmi tant d’autres.

Halfin a également tourné des pochettes d’albums et de singles, des programmes de tournées, des affiches, d’innombrables couvertures de magazines (son image emblématique de AC DC‘s Jeune veau honoré Kerrang ! problème n ° 1) – en fait, à peu près tout ce que vous pourriez nommer. Fondamentalement, il a été là, il l’a fait.

Loin du monde de la musique, Halfin est devenu de plus en plus immergé dans la photographie de voyage.

« J’avais commencé par tourner un peu de tout, couvrant la scène punk jusqu’à du folk et de la soul, et bien sûr tous les trucs rock », explique-t-il. « Par défaut, je suis connu comme photographe de rock, mais ce n’est pas vraiment ce que je suis. Dans les années 1990, lorsque la musique a commencé à changer, j’ai également commencé à photographier d’autres sujets. La photographie de voyage est devenue importante pour moi ; j’avais peint des paysages à collège d’art et j’avais l’impression d’y retourner. »

Ces images sont restées inédites jusqu’à « Séjournant », un livre de photos capturées pendant les temps d’arrêt sur des missions mondiales, qui a émergé via Publications de la Genèse en 2011. « Je les ai tous pris pour mon propre plaisir », dit-il. « Mon plus grand regret est de ne m’être intéressé davantage à la photographie de voyage que plus tard dans la vie. Pour moi, il y a peu de choses plus belles que la texture d’un ciel asiatique. »

Fait Ross vous vous sentez incompris ? « Pas exactement, mais je suis définitivement stéréotypé », répond-il.

À Halfin, il n’y a qu’une seule définition d’une bonne photographie. « C’est quelque chose qui arrêtera quelqu’un dans son élan », croit-il. « Cela devrait leur donner envie de revenir en arrière, de regarder et d’examiner plus en détail. C’est pourquoi cela m’ennuie lorsque les concepteurs mettent trop de mots sur une couverture de magazine que j’ai prise. Cette image doit vendre le magazine, et non une police idiote ou un slogan intelligent. »



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).