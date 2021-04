Le légendaire producteur de rock Michael Wagener annonce sa retraite

Producteur de rock allemand légendaire Michael Wagener fête ses 72 ans aujourd’hui (dimanche 25 avril) en annonçant sa retraite de l’industrie musicale.

Plus tôt aujourd’hui, Wagener pris à son Facebook page pour écrire: “Bonjour à tous. Je suis maintenant actif dans le monde de la musique depuis plus de 50 ans et je pense qu’il est temps de prendre ma retraite et de sortir et de rattraper quelques vacances.

“J’ai vendu le studio et Productions Double Trouble n’existe plus en tant que société officielle.

«J’ai passé un moment formidable et rencontré une tonne de personnes formidables et je suis reconnaissant d’avoir pu travailler avec des musiciens aussi formidables et créer une musique aussi merveilleuse. Il est maintenant temps de voir un peu plus le monde.

«Ce site finira par disparaître. Fini les mix, les productions et les ateliers.

«Le studio a été vendu et à part quelques guitares, amplis et matériel de studio minimal, il ne reste plus grand-chose ici.

“Je tiens à vous remercier tous de m’avoir permis de vivre une belle vie et de faire ce que j’aime. Je regarde un avenir de beaucoup de voyages; ce fut un grand voyage jusqu’à présent.”

Wagener était le guitariste original du groupe allemand J’ACCEPTE. À l’âge de 18 ans, il a été enrôlé dans l’armée allemande et stationné à 350 miles de chez lui. Cela lui a rendu difficile de s’entraîner avec le reste du groupe et il a donc démissionné. Après avoir terminé son service militaire, Wagener a commencé à travailler comme ingénieur du son à Hambourg en 1972. Grâce à une amitié avec le chanteur Don Dokken, Wagener déménagé à Los Angeles. En 1981, il a produit le premier DOKKEN album et continuerait à travailler sur des albums tels que SKID ROWles débuts éponymes de, qui s’est vendu à cinq millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis, et OZZY OSBOURNEde “Cesse de pleurer”, qui a vendu sept millions aux États-Unis Wagener également mélangé METALLICAtroisième album classique de 1986 “Marionnettiste”.

Photo gracieuseté de Michael Wagenerde Facebook page



Bonjour tous le monde. Je suis maintenant actif dans le secteur de la musique depuis plus de 50 ans et je pense qu’il est temps de prendre ma retraite et de … Publié par Michael Wagener le dimanche 25 avril 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).