Le légendaire Yuzo Koshiro contribuera à la musique de “Lost” Game Boy Color RPG Infinity

Mettre à jour: La campagne de financement participatif s’élève à près de 140 000 £ au moment de la rédaction, ce qui signifie que le légendaire compositeur Yuzo Koshiro (Les rues de la rage, Etrian Odyssée) contribuera désormais à la musique du jeu – son tout premier travail sur Game Boy !

L’objectif ambitieux de 100 000 CAD a été dépassé en quelques heures, la création de la musique Gameboy nativement “pour la première fois de ma vie” sera atteinte. Merci pour votre retour.😀https://t.co/XKErnk3tBl— Yuzo Koshiro (@yuzokoshiro) 19 août 2021

Histoire originale [Wed 11th Aug, 2021 04:55 BST]: Plus tôt cette année, il a été révélé le développement du titre annulé de Game Boy Color Infini avait été redémarré.

Le projet GBC a été développé à l’origine par Affinix Software entre 1999 et 2001, mais a malheureusement été supprimé en raison de difficultés de publication et du lancement de la Game Boy Advance.

Une ROM inachevée est apparue il y a cinq ans, aux côtés d’une sortie de bande originale, et maintenant le jeu obtient un deuxième coup sur Kickstarter. Dans la dernière mise à jour, les éditeurs indépendants Incube8 Games et Retro Modding ont confirmé que le Kickstarter pour le RPG tactique sera lancé la semaine prochaine le 18 août. Le jeu sera disponible sous forme physique et numérique.

Voici un peu à ce sujet, avec un regard:

Dans Infinity, un mal ancien et sans nom s’agite sous la terre, tordant la terre et ses habitants avec sa force de corruption. Deux nations rivales se dirigent vers la guerre, alors qu’une silhouette sombre les arme toutes les deux d’armes impies d’un pouvoir immense.

Ce conte épique encadre un jeu de rôle avec un système de combat tactique unique, un monde détaillé avec plus de 50 zones explorables et plus de 100 objets, et de superbes graphismes 8 bits, le tout pour vous immerger dans le monde d’Infinity !

Infinity est resté incomplet pendant 20 ans et cette campagne Kickstarter aidera à terminer et à produire une version de cartouche physique pour la Game Boy Color.

Et voici quelques caractéristiques :

Un système de combat tactique inventif Un monde détaillé avec plus de 50 zones explorables La possibilité d’alterner à tout moment entre les modes de combat « Attendre » et « Action », avec 4 vitesses différentes Une intrigue riche et complexe qui va au-delà de ce que vous attendez de un RPG portable 8 bits Environ 20 heures de jeu 6 personnages jouables, chacun avec ses propres spécialités Un script élaboré avec plus de 3 000 lignes de dialogue et 20 000 mots (plus long que Final Fantasy II, et comparable à Dragon Warrior III) Techniques graphiques avancées qui tirent le meilleur parti de l’humble matériel Gameboy Color Dégradé de couleur de la fenêtre de texte ultra-personnalisable

Seriez-vous intéressé par le financement d’un Kickstarter comme celui-ci ? Dites-nous ci-dessous.