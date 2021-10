Le Legia Varsovie ajoute trois points supplémentaires contre Leicester City (1-0)

30/09/2021

Le à 23:52 CEST

Les Legia Varsovie a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-0 contre lui Leicester ce jeudi dans le Stade Mariscal Jozef Pilsudski. Les Legia Varsovie est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 0-1 à Sarptak Moscou. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le La ville de Leicester a dû se contenter d’un match nul contre lui Naples. Après le match, l’équipe de Varsovie est première, tandis que le Leicester il est troisième après la fin du match.

La première partie du match a débuté de manière excellente pour l’équipe locale, qui a ouvert le score avec un but de Mahir madatov dans la minute 31. Avec ce résultat, la première partie du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Legia Varsovie qui sont entrés dans le jeu étaient Lirim Kastrati, Joël Abu Hanna, Rafael Lopes et Tomas Pekhart remplacement André Martins, Mattias Johansson, Josué et Mahir madatov, tandis que les changements dans le Leicester Ils étaient James Maddison, Harvey Barnes, Ademola Lookman et Jamie Vardy, qui est entré pour remplacer Kiernan Dewsbury Hall, Ayoze Perez, Daniel Amartey et Patson daka.

L’arbitre du match a montré six cartons jaunes. Des deux équipes, Josué, Mahir madatov, Tomas Pekhart et Philippe Mladenovic de l’équipe locale et Luc Thomas et James Maddison L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Grâce à cette victoire, Legia Varsovie parvient à monter à six points et reste en position d’accès à la phase suivante du championnat, tandis que le Leicester continue avec un point, occupant une place de non-continuation dans la compétition.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe de Varsovie affrontera le Naples et, pour sa part, le La ville de Leicester le fera contre lui Sarptak Moscou.

Fiche techniqueLegia Varsovie :Cezary Miszta, Maik Nawrocki, Mateusz Wieteska, Artur Jedrzejczyk, Mattias Johansson (Joel Abu Hanna, min.78), André Martins (Lirim Kastrati, min.70), Igor Kharatin, Bartosz Slisz, Filip Mladenovic, Mahir Madakhart (Tomas Pekhart ( Tomas Pek) min.84) et Josue (Rafael Lopes, min.83)La ville de Leicester:Kasper Schmeichel, Caglar Soyuncu, Daniel Amartey (Ademola Lookman, min.78), Jannik Vestergaard, Timothy Castagne, Kiernan Dewsbury-Hall (James Maddison, min.67), Youri Tielemans, Boubakary Soumare, Luke Thomas, Ayoze Pérez (Harvey Barnes , min.67) et Patson Daka (Jamie Vardy, min.82)Stade:Stade Mariscal Jozef PilsudskiButs:Mahir Madatov (1-0, min. 31)