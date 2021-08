Le législateur américain Patrick contre la décision de la SEC sur la réglementation crypto ⋆ Crypto new media

in

Le représentant Patrick McHenry contre la décision de la SEC pour plus de pouvoir pour réglementer la crypto Le président de la SEC, Garry Gensler veut plus de protection pour les investisseurs en crypto Patrick propose un groupe de travail conjoint de la SEC, de la CFTC et d’autres régulateurs pour réglementer la crypto

Le législateur américain Patrick McHenry s’est opposé à la récente décision du président de la Security and Exchange Commission (SEC) pour plus de pouvoir afin que le régulateur puisse totalement contrôler l’industrie de la crypto-monnaie.

Il l’a déclaré dans une déclaration officielle récemment publiée sur le site Web du House Financial Services Committee. Le sénateur américain a remis en question l’intérêt récent du président de la SEC, Gary Gensler, à accroître ses pouvoirs de réglementation afin d’exercer davantage de contrôle sur l’industrie de la crypto-monnaie.

“La dernière décision du président Gensler de demander au Congrès la compétence sur les échanges de non-titres est une prise de pouvoir flagrante qui nuira à l’innovation américaine”, indique le communiqué.

Il y a quelques jours, Gensler a envoyé une lettre à la sénatrice Elizabeth Warren exigeant plus de pouvoir afin que le régulateur puisse totalement mettre la crypto sous son contrôle.

Gensler déclare que les investisseurs en crypto-monnaie utilisent des plates-formes qui ne sont pas « suffisamment protégées » et fait valoir que la SEC devrait réglementer tous les échanges centralisés ou décentralisés.

Il veut plus de protection pour les investisseurs en crypto. Dans sa réaction à la lettre de Gensler, le législateur américain a déclaré que la “prise de pouvoir flagrante” nuirait à l’innovation cryptographique américaine.

Ce que veut le législateur américain Patrick

Patrick est totalement contre les mesures proposées par Gensler pour réguler l’industrie de la cryptographie. Il le décrit comme tiré par les cheveux. Le législateur américain est d’avis qu’il existe divers domaines à explorer dans le vaste monde des crypto-monnaies, et Gensler a eu tort d’essayer de généraliser et d’en dépasser les conséquences.

Nous avons besoin d’une politique intelligente, élaborée dans le cadre d’un processus transparent, pour garantir la poursuite de l’innovation et de la création d’emplois aux États-Unis. Nous n’avons pas besoin d’un autre accord en coulisse entre Gensler et Elizabeth Warren, dit Patrick.

Il a proposé un groupe de travail conjoint entre la SEC, la CFTC et d’autres parties prenantes pour concevoir des politiques réglementaires qui servent au mieux les intérêts nationaux et ceux des entrepreneurs intéressés à investir dans le développement de l’écosystème crypto.

Patrick affirme que des politiques claires et bien conçues pourraient aider à promouvoir l’innovation et la croissance économique dans le pays.

