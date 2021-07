Le législateur argentin envisage les paiements Bitcoin pour les travailleurs

Le législateur argentin et membre de la Chambre des députés du pays, José Luis Ramón, souhaite que les travailleurs soient payés en Bitcoin.

Ramón a révélé dans un tweet qu’il avait proposé un projet de loi qui permettrait à certains travailleurs d’avoir le choix de recevoir un paiement de salaire total ou partiel en crypto-monnaie s’il est adopté.

Le projet de loi sur la cryptographie s’applique à toute personne qui dépend d’un employeur pour ses revenus et aux travailleurs de la ligne d’exportation surnommée « exportateur de services », selon le média local La Nueva Mañana.

L’idée est que si les travailleurs qui exportent sont payés en crypto, ils n’auront pas nécessairement besoin de convertir leurs revenus en pesos argentins comme ils le font avec d’autres devises étrangères.

Ramón est l’un des dix membres du Congrès représentant la province de Mendoza. Il est également le chef de file de l’Alliance de l’unité fédérale pour le développement. Le législateur a déclaré qu’il estimait que l’initiative pourrait préserver le pouvoir d’achat des employés tout en augmentant leur autonomie financière.

« L’idée est que [workers] peuvent renforcer leur autonomie et conserver le pouvoir d’achat de leur rémunération. Cette initiative découle de la nécessité de promouvoir une plus grande autonomie et une plus grande gouvernance des salaires, sans que cela implique une perte de droits ou une exposition à des situations d’abus dans le cadre de la relation de travail.