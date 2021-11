Le législateur du GOP publie des messages vocaux effrayants laissés après son vote sur l’infrastructure et ils sont RÉPULSIFS

Le républicain du Michigan Fred Upton, un membre de la Chambre du 6e arrondissement, vient de publier les messages vocaux en colère et chargés de jurons qu’il a reçus depuis qu’il a voté avec les démocrates pour le projet de loi sur les infrastructures.

La plupart des législateurs du GOP qui ont voté pour le projet de loi ont été menacés par ces appels après que la membre du Congrès Marjorie Taylor Greene a publié publiquement leurs noms et numéros de téléphone, les qualifiant de « traîtres ».

C’était le genre de langage – et pire – qu’Upton entendait dans les enregistrements chez lui. Le Detroit News a d’abord publié les messages vocaux sur son site Web, et ils ne sont pas pour les âmes sensibles.

La majorité des appels sont venus de ceux qui ne sont même pas des électeurs d’Upton. Cela va de soi puisque ses propres électeurs savent pourquoi ils l’ont élu au pouvoir. Upton est membre du « Problem Solvers Caucus », un groupe dédié à la législation bipartite.

Un de ces étrangers de Caroline du Sud a peut-être laissé le message le plus troublant de tous, espérant la disparition d’Upton, ainsi que « tout le monde dans votre famille » et « tout le monde dans votre personnel ». L’appelant a fait écho au sentiment de Greene tout au long:

Un putain de traître. C’est ce que tu es. Tu es un putain de traître de merde… Tu es un putain de morceau de merde de merde de merde. A voté pour dumb * ss f ** king Biden. Tu es plus stupide que lui, et il ne peut même pas terminer une putain de phrase.

Ce n’est pas nouveau de voir des électeurs de droite en colère se dresser contre tous ceux qui sortent des sentiers battus contre leurs dirigeants les plus conservateurs. Mais la situation n’est pas aidée par ces dirigeants encourageant le comportement et suggérant même qu’ils seraient punis pour avoir voté contre les intérêts du Parti républicain, comme Mark Meadows l’a suggéré récemment sur le podcast de Steve Bannon.

Bien qu’Upton ait déclaré qu’il ne pensait pas nécessairement qu’il ferait face aux « conséquences » du chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy lors du vote, ce n’est certainement pas hors de portée pour le Parti du non.

Écoutez la messagerie vocale ici :

