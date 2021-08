Le législateur du Maine dont la femme vient de mourir de COVID se joint au rassemblement anti-vaccin ⋆ .

Dans cet article:

Un législateur républicain du Maine qui a perdu sa femme à cause de COVID-19 la semaine dernière est apparu mardi lors d’un rassemblement mettant en vedette un collègue du GOP qui a comparé le gouverneur démocrate de l’État à un médecin nazi qui a effectué des expériences mortelles sur des Juifs pendant l’Holocauste.

Le représentant de l’État Chris Johansen, qui est apparu au début de la pandémie comme un farouche opposant aux restrictions liées à la santé publique, a rejoint un groupe de législateurs lors de l’événement d’Augusta. La représentante de l’État Heidi Sampson a prononcé un discours devant la foule qui a accusé sans fondement le gouverneur Janet Mills, qui a introduit un mandat de vaccination pour les travailleurs de la santé, d’avoir mené une campagne gouvernementale pour tester des vaccins «expérimentaux» sur des citoyens inconscients.

Elle a décrit Mills comme le médecin nazi «réincarné» Josef Mengele, qui a effectué des expériences mortelles sur des Juifs dans les camps de la mort d’Auschwitz pendant l’Holocauste.

« Ai-je besoin de vous rappeler la fin des années 30 et les années 40 en Allemagne. Et les expériences avec Josef Mengele », a déclaré Sampson selon une vidéo de l’événement publiée en ligne. “Qu’est-ce que c’était? Un coup de feu. Et c’étaient des crimes contre l’humanité. Et qu’est-ce qui en est ressorti ? Le code de Nuremberg. Le procès de Nuremberg. Le consentement éclairé est au sommet et la violation de ce qui est passible de la peine de mort. »

Elle a également comparé les mandats de vaccination à l’expérience de Tuskegee sur la syphilis sur des hommes noirs. Sampson n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire vendredi.

Le rassemblement est intervenu en réponse à une annonce récente selon laquelle les travailleurs de la santé seraient tenus de se faire vacciner dans le cadre d’une campagne visant à renforcer les vaccinations parmi les employés de l’État et du gouvernement fédéral et les travailleurs de la santé ayant des rôles publics.

La représentante de l’État Shelley Rudnicki, qui a enregistré le rassemblement sur Facebook Live, a déclaré vendredi au Daily Beast que l’événement avait été mal compris et n’était pas tant anti-vaccins qu’un rassemblement « pro-liberté ».

“Le vaccin n’était que l’aboutissement de tout”, a expliqué Rudnicki. “C’était un rallye du ‘droit de choisir’.”

Interrogée sur une tendance des comparaisons entre les cartes de vaccination et les Juifs forcés de porter l’étoile de David pendant l’Holocauste, elle a déclaré : « Je pense que ce que beaucoup de gens disent, c’est demander des papiers aux gens, et c’est ce que se résume à.

Selon le Bangor Daily News, ni Chris Johansen ni sa femme Cindy, qui était la secrétaire correspondante des républicains du comté d’Aroostook, n’avaient été vaccinés contre COVID lorsqu’elle a commencé à décrire ses symptômes sur Facebook le mois dernier.

Bien qu’il y ait peu de preuves de sa mort sur la page Facebook des républicains du comté d’Aroostook, les démocrates du comté d’Aroostook ont ​​publié un message de condoléances sur Facebook le 15 août. Sa mort a ensuite été confirmée au Daily Beast par un porte-parole du Parti républicain du Maine.

Cindy Johansen a partagé dans une publication sur Facebook le 16 juillet que ses jambes étaient comme du caoutchouc et qu’elle avait l’impression qu’elle “allait s’évanouir”.

“C’est absolument horrible d’être seul”, a écrit Johansen dans un article du 21 juillet.

Chris Johansen a partagé des mises à jour sur sa femme sur sa page Facebook plus tôt ce mois-ci, signalant que les médecins devaient s’assurer que sa femme était “prête à respirer [sic] d’elle-même quand ils enlèvent l’évent.

Peu de temps après que la femme de Johansen eut partagé des informations sur ses premiers symptômes, un journaliste du Maine a posté sur Twitter ce qu’il a dit être un enregistrement d’une brève interview avec Chris Johansen qui peut être entendu en disant: «Écoutez, j’ai COVID et je ‘ Je suis vraiment, vraiment malade et je n’ai tout simplement pas le temps de te parler aujourd’hui.

Johansen, cependant, a depuis catégoriquement nié avoir contracté le virus et rejeté la validité des rapports suggérant le contraire. Il a refusé de confirmer s’il avait été testé positif ou non aux publications locales, aurait raccroché lorsqu’il a été contacté par le Bangor Daily News à la fin du mois dernier.

Lorsqu’il a été contacté par The Daily Beast jeudi et interrogé sur son diagnostic, il a déclaré: “Tous ces rapports sont faux.”

Il a refusé d’élaborer davantage, disant: “Nous avons terminé, merci.”

Pendant ce temps, l’activisme de Johansen contre les restrictions et les vaccins contre les coronavirus est bien documenté.

En avril et mai de l’année dernière, il a participé à l’organisation de rassemblements où les manifestants brandissaient parfois des drapeaux et des chapeaux pro-Trump tout en contestant les restrictions liées au coronavirus de Mills.

En mai, Johansen faisait partie des sept législateurs qui ont bafoué une exigence de masque à la Maine State House. Il a ensuite été démis de ses fonctions au sein du comité.

Cette décision n’a semblé qu’alimenter davantage ses efforts pour s’opposer aux règles de la State House. Il a déclaré plus tard qu’il envisagerait une action en justice contre le président de la Chambre de l’État pour empêcher un mandat de masque à la législature.

Il a également publié des mèmes sur Facebook qui semblent saper les vaccins. Dans un mème publié sur sa page le mois dernier avec deux rats, l’un d’eux semble refuser un vaccin car “ils le testent toujours sur les humains”.

La mort de l’épouse de Johansen survient après qu’un nombre croissant de responsables au niveau du comté et leurs conjoints soient tombés malades, et parfois soient décédés plus tard, du virus tout en continuant à dénoncer les mandats de masque.

Pressley Stutts, un chef du parti GOP dans le comté de Greenville en Caroline du Sud, est décédé jeudi après un combat de près d’un mois contre COVID. Sa femme avait également été hospitalisée.

Le 12 août, Stutts avait publié une mise à jour sur Facebook, affirmant que son infection avait créé une “double pneumonie insidieuse”. Un jour plus tard, il a déclaré qu’il avait opté pour un ventilateur.

Même si Stutts a rapporté que ses niveaux d’oxygène avaient baissé, il a déclaré qu’il pensait que l’ancien président Donald Trump avait “exposé” ce qu’il appelait la dépravation et la corruption, tout en exhortant ses électeurs à se faire leur propre opinion sur les mesures de sécurité COVID-19.

« Si vous sentez que vous devez porter un masque, faites-le par tous les moyens. Si ce n’est pas le cas, ne le faites pas », a écrit Stutts le 1er août. faire cela.”

