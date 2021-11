Le législateur du Wisconsin cherche à annuler les votes électoraux de l’État, Trump est d’accord

Un législateur d’État appelle à annuler les résultats des élections de 2020 dans le Wisconsin.

Le représentant Timothy Ramthun, R-Campbellsport, a déposé jeudi une résolution pour « récupérer » les 10 votes électoraux de l’État.

« J’ai officiellement appelé l’ensemble de la législature à répondre aux préoccupations de la majorité des citoyens du Wisconsin concernant l’intégrité des élections », a déclaré Ramthun dans un communiqué. « J’ai également offert à chaque bureau la possibilité de voir toutes les preuves fournies utilisées pour faire la demande sur demande, ainsi que les solutions législatives proposées pour garantir que les futures élections ne soient pas manipulées. »

Ramthun est l’un des nombreux critiques républicains du vote de l’année dernière dans le Wisconsin, mais il est le premier à demander officiellement l’annulation des résultats. En comparaison, les dirigeants des quatre enquêtes sur le vote de 2020 ont tous déclaré qu’ils ne voulaient pas changer le résultat.

« C’est cette période de l’histoire où nous pouvons corriger le cours de notre État et de notre nation, pour tenir pour responsables ceux qui manipuleraient notre droit sacré de voter », a déclaré Ranthum. « Il nous incombe de prendre position et de donner l’exemple aux autres États à suivre. La responsabilité exige que si vous ne respectez pas la loi et que vous cherchez à affecter frauduleusement les résultats des élections, vous ne réussirez pas. »

L’ancien président Trump a approuvé jeudi la résolution de Ramthun et a demandé si d’autres républicains du Wisconsin se joindraient à lui.

« Représentant. La résolution de Ramthun détaille d’énormes quantités de fraudes électorales, y compris 44 272 électeurs qui n’ont pas présenté d’identification d’électeur appropriée (ce qui à lui seul représente plus du double de la marge nécessaire pour gagner), des milliers d’e-mails qui montrent une manipulation électorale par le financement de Mark Zuckerberg, des irrégularités dans l’électeur de l’État des inscriptions comme 400 électeurs inscrits à une seule adresse, la commission électorale du Wisconsin commettant des crimes en ordonnant sciemment un vote illégal dans des maisons de retraite, et bien plus encore », a déclaré l’ancien président dans un communiqué. « Un seul sénateur d’État doit coparrainer la résolution pour qu’elle soit mise aux voix dans chaque chambre. Quel patriote américain du Sénat de l’État s’avancera ? »

Malgré l’appel de Trump, la résolution et la demande de Ranthum semblent vouées à l’échec.

Plus tôt ce mois-ci, le bureau du conseiller législatif non partisan du Wisconsin a déclaré aux législateurs qu’il était impossible d’inverser les résultats des élections de 2020.

« Il n’y a aucun mécanisme dans la loi de l’État ou fédéral permettant à la législature d’annuler les votes certifiés émis par le collège électoral et comptés par le Congrès », a déclaré le bureau du conseil.

Le représentant Jim Steineke, R-Kaukauna, le numéro deux de l’Assemblée de l’État, a déclaré jeudi que la demande de Ranthum était également interdite conformément aux règles législatives.

« « J’ai toujours encouragé nos membres à bien comprendre la loi avant de présenter des projets de loi ou des résolutions. La résolution discutée ici ne respecte pas la loi », a déclaré Steineke. « La législature continuera de se concentrer sur la découverte de tout cas de fraude et d’irrégularités afin d’assurer la sécurité du processus électoral. Aucune décision ne sera prise par l’Assemblée sur cette résolution.