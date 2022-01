Le législateur espagnol soumet une proposition pour devenir un hub minier Bitcoin après la fermeture d’Internet au Kazakhstan

María Muñoz, membre du Congrès des députés, cherche à faire de l’Espagne un centre minier de Bitcoin alors que les troubles continuent de secouer le Kazakhstan.

Muñoz a noté :

« Les manifestations au Kazakhstan ont des répercussions partout dans le monde, y compris Bitcoin. Nous proposons que l’Espagne se positionne comme une destination sûre pour les investissements dans les crypto-monnaies afin de développer un secteur flexible, efficace et sûr ».

Muñoz a ajouté que le hashrate du BTC avait chuté en seulement deux jours en raison de la fermeture d’Internet au Kazakhstan. Par conséquent, l’Espagne devrait se positionner pour acquérir un avantage concurrentiel par rapport au minage de Bitcoin.

En tant que deuxième plus grand centre minier de BTC, le Kazakhstan a connu une vague de protestations en raison des coûts élevés de l’énergie. En conséquence, le gouvernement a imposé une fermeture d’Internet dans tout le pays pour contrôler les troubles, incitant les mineurs de BTC à fermer leurs opérations. Cela a fait chuter le hashrate de 19,6% du pic de 229 EH / s enregistré le 1er janvier aux plus bas de 184,25 EH / s.

La baisse du taux de hachage a également rendu difficile l’exploitation sur le réseau Bitcoin pour atteindre un sommet de 7 mois, reconnu par le fournisseur de connaissances du marché Glassnode.

Le hashrate est utilisé pour mesurer la puissance de traitement du réseau BTC. Il permet aux ordinateurs de traiter et de résoudre les problèmes qui permettent d’approuver et de confirmer les transactions sur le réseau.

Pendant ce temps, JPMorgan Chase voit plus d’adoption de la cryptographie cette année. La principale banque d’investissement a noté que Bitcoin était bien conçu en tant que réserve de valeur moderne et que sa conception robuste générait plus de confiance et de valeur.

La grande banque d’investissement multinationale américaine, Goldman Sachs, a fait écho à des sentiments similaires, affirmant que Bitcoin deviendrait « très probablement » une part plus importante au fil du temps. Justement, si Bitcoin atteignait une part de marché de 50 %, son prix atteindrait un peu plus de 100 000 $.

