Le législateur paraguayen présentera la législation Bitcoin le mois prochain – vise à faire du Paraguay un hub mondial de crypto ⋆ 10z viral

Un membre du Congrès pro-bitcoin au Paraguay a déclaré qu’il présenterait la législation sur le bitcoin au congrès le mois prochain dans le but de faire du Paraguay une plaque tournante pour les investisseurs en crypto-monnaie dans le monde entier. Ses efforts font suite à l’adoption par le Salvador d’un projet de loi rendant le bitcoin monnaie légale.

Le Paraguay veut être un hub mondial pour les investisseurs en crypto

Suite à l’adoption par El Salvador d’un projet de loi donnant cours légal au bitcoin, un membre du Congrès paraguayen a annoncé qu’il travaillait sur une législation sur le bitcoin qui sera présentée le mois prochain.

Le député Carlos Antonio Rejala Helman du parti Hagamos a appelé le Paraguay à prendre des mesures similaires à celles du Salvador concernant le bitcoin. Le membre du Congrès a également modifié sa photo de profil Twitter pour inclure des yeux laser, ce qui signifie qu’il envisage le bitcoin à 100 000 $.

Le député prépare un projet de loi visant à légaliser l’utilisation des crypto-monnaies au Paraguay comme moyen de paiement, a rapporté vendredi La Nacion. Le projet de loi établira que toute transaction sur le territoire national peut être effectuée avec du bitcoin et l’État sera chargé de promouvoir et de former les différents secteurs afin qu’ils puissent accéder à cette nouvelle forme de paiement électronique, a indiqué la publication.

Le membre du Congrès aurait déclaré :

Depuis que nous avons annoncé que nous travaillons sur un projet de loi qui légalise au Paraguay l’utilisation d’actifs numériques, mieux connus sous le nom de monnaies numériques, ou sa version la plus populaire, le bitcoin, comme monnaie légale pour tout type de transaction commerciale, diverses entreprises paraguayennes ont déjà rejoint et fait un pas en avant vers la nouvelle ère des transactions, ce qui nous rend fiers.

Le législateur a l’intention de présenter son projet de loi au congrès en juillet. Notant que la législation est en cours de préparation, il a tweeté le 17 juin avec le hashtag bitcoin, “Juillet, nous légiférons”. Il a poursuivi avec un autre tweet qui dit: “La présentation du projet arrive le 14 juillet.”

Le membre du Congrès a révélé au début du mois qu’il travaillait avec le PDG de Bitcoin.com.py Juanjo Benitez Rickmann et “la communauté crypto paraguayenne afin que le Paraguay devienne une plaque tournante pour les investisseurs crypto du monde et soit ensuite placé parmi ceux sur à la pointe de la technologie numérique.

Rickmann a confirmé qu’il travaillait avec le membre du Congrès “pour présenter un projet au congrès afin que le Paraguay devienne un pays favorable à la cryptographie pour les investisseurs crypto du monde entier, profitant de l’énergie renouvelable et peu coûteuse fournie par l’hydroélectricité #Itaipu #Yacyreta”.

