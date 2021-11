Le législateur portait un blackface pour ressembler au personnage d’Eddie Murphy

Le législateur de Virginie Faron Hamlin (à droite) déguisé en personnage d’Eddie Murphy pendant le week-end d’Halloween et a reçu un contrecoup pour avoir porté un blackface dans le cadre du costume (Photos: NBC12)

Un homme politique blanc a publié sur les réseaux sociaux une photo de lui portant un blackface pour ressembler à un personnage d’Eddie Murphy pour le week-end d’Halloween. Et dans des excuses maintenant supprimées, il a déclaré que cela affichait une « liberté d’expression » et qu’il ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal.

Faron Hamblin, un conseiller municipal de la ville de Varsovie, en Virginie, a partagé l’image de lui-même habillé en Randy Watson, un personnage joué par Eddie Murphy dans la comédie romantique de 1988 Coming to America.

«Je suis sorti en tant que légendaire Randy Watson ce soir. Abandonnez-le pour mon groupe Sexual Chocolate », a écrit Hamblin dans un article sur Facebook, faisant référence au chanteur fictif du film populaire, selon WWBT.

La photo montre Hamblin, qui est également musicien, enfilant un costume bleu, une perruque bouclée et un maquillage sombre.

Peu de temps après que Hamblin a partagé la photo, il a reçu des réactions négatives et des critiques, ce qui l’a amené à supprimer le message.

Le conseiller municipal a ensuite publié une réponse sur sa page Facebook publique.

‘Les gens, j’ai fait un post de moi habillé comme le personnage du film Randy Watson. Pour ceux d’entre vous qui connaissent le film, Randy est un homme noir. J’ai donc habillé la pièce. Costume, cheveux et oui mon maquillage était brun », a écrit Hamblin dans le message, selon une capture d’écran de WWBT.

«Beaucoup l’ont vu se dégrader, ce que je n’ai pas fait. Je l’ai fait pour montrer mon amour pour le personnage et le film. Mais comme je suis blanc, certains considèrent comme offensant de s’habiller en noir.

Dans le film, Murphy a également joué un homme juif blanc nommé Saul, auquel Hamblin a fait référence dans son message.

« Dans le film, Eddie Murphy a dépeint un homme juif blanc et c’était drôle comme l’enfer », a écrit Hamblin. «Je ne peux pas parler au nom de la communauté juive et je suis sûr que certains ont été offensés. Mais Eddie a montré sa liberté d’expression. Il n’a jamais voulu faire de mal à la communauté juive.

Hamblin a ajouté qu’il n’avait jamais eu l’intention que la photo soit considérée comme raciste.

« J’ai fait un post qui a blessé beaucoup de gens et ce n’était pas mon intention », a-t-il déclaré.

Hamblin est l’un des nombreux politiciens qui ont récemment été appelés pour avoir revêtu le blackface, y compris le gouverneur de Virginie Ralph Northam. La pratique remonte aux spectacles de ménestrels du début du XIXe siècle qui étaient interprétés par des acteurs blancs se faisant passer pour des Noirs et perpétuant des stéréotypes nuisibles et offensants.

Un porte-parole de la ville de Varsovie a partagé avec Insider des excuses de Hamblin envoyées à la NAACP du comté de Richmond.

Hamblin a déclaré qu’il avait supprimé son message d’excuses Facebook d’origine parce qu’il pensait » qu’il était dans mon intérêt personnel et dans celui de la communauté de supprimer le message afin que toutes les parties impliquées puissent aller de l’avant et tirer des leçons de cet incident « .

« Dans ma vie personnelle et professionnelle, j’ai toujours été un ami et un allié de la communauté noire et j’utiliserai cela comme une opportunité d’apprentissage pour faire avancer une personne meilleure et plus informée », a-t-il déclaré dans sa lettre.

