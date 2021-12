Le législateur pro-Bitcoin présentera un projet de loi cryptographique complet aux États-Unis

La législatrice américaine pro-bitcoin, Cynthia Lummis, aurait dévoilé son consentement à l’introduction d’un projet de loi cryptographique complet qui pourrait tout couvrir, de la manière dont les crypto-monnaies sont taxées et classées aux protections des clients. Le projet de loi proposera de créer une entité de remplacement pour superviser le marché du numérique plus.

Un projet de loi cryptographique complet s’envole aux États-Unis, selon le législateur

La législatrice américaine Cynthia Lummis se préparerait à présenter un projet de loi cryptographique complet l’année prochaine. Le législateur républicain d’Equality State a expliqué que le projet de loi peut tout couvrir, de la manière dont les crypto-monnaies sont taxées et classées aux protections des clients, a rapporté Bloomberg en semaine.

Le projet de loi peut donner une orientation claire sur cette catégorie plus à laquelle appartient un plus sélectionné et peut également établir un cadre pour contrôler les pièces stables, a déclaré un assistant principal du législateur au média. En outre, il proposera de créer une entité de remplacement pour superviser le marché de la cryptographie qui pourrait fonctionner sous la juridiction conjointe de la Commission du commerce des marchandises à terme (CFTC) et de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Lummis peut être membre du Comité sénatorial des banques. Elle a mentionné à plusieurs reprises que le bitcoin peut être un bon magasin. Le législateur a récemment confirmé qu’elle possédait 5 bitcoins et n’avait pas l’intention de les vendre. Son BTC fait partie d’un vaste portefeuille qui comprend les ranchs de vaches de sa famille.

En octobre, Lummis a déclaré au Congrès: « Dieu merci pour le bitcoin et les monnaies alternatives non fiduciaires, qui transcendent la méfiance des gouvernements, ainsi que la nôtre. »

Plusieurs projets de loi ont déjà été déposés au Congrès dans le but de réguler le secteur de la cryptographie. En août, le représentant américain Don Beyer a introduit la « Loi sur la structure du marché numérique et la protection capitaliste ». Le projet de loi confère à la SEC magistralement sur les valeurs numériques et à la CFTC sur les actifs numériques.

En avril, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi présenté par la députée pro-bitcoin St. Patrick McHenry, qui a besoin de la SEC et de la CFTC « pour établir un groupe de travail ciblé sur les actifs numériques ».

En août, deux législateurs américains ont exhorté le président de la SEC ainsi que le président par intérim de la CFTC à créer un groupe de travail conjoint pour la réglementation des actifs cryptographiques. Des efforts alternatifs pour contrôler le commerce de la cryptographie incarnent la « Loi sur les échanges numériques de 2020 (DCEA) » ainsi que la « Loi sur la crypto-monnaie de 2020 ».

Le législateur post-pro-Bitcoin pour introduire un projet de loi cryptographique complet aux États-Unis est apparu pour la première fois sur BTC Wires.