Le législateur républicain Alaska Airlines interdit la politique des masques obtient Covid

La sénatrice de l’État de l’Alaska, Lora Reinbold, a annoncé qu’elle avait été testée positive pour Covid-19 mardi (Photo: AP)

Un législateur républicain qui a été banni de la compagnie aérienne Alaska pour avoir refusé de porter un masque facial sur les vols a été testé positif pour le coronavirus.

La sénatrice de l’État de l’Alaska, Lora Reinbold, a révélé mardi soir dans un article sur Facebook que « c’est à mon tour de combattre Covid de front ».

« Jouez ! » a écrit Reinbold, ajoutant des émojis de bras forts et de mains en prière. « Qui pensez-vous qui va gagner ? »

Le républicain représentant une banlieue d’Anchorage a poursuivi: « Quand je le battrai, je vous dirai ma recette. Je ne suis pas du tout impressionné par les instructions, sur mon test positif, qui disent de rentrer à la maison et de prendre du Tylenol (ce qui est contre-indiqué) jusqu’à ce que vous ne puissiez plus respirer – une mauvaise recette du cdc/dept of health.’

Alaska Airlines a interdit Lora Reinbold au printemps (Photo: AP)

Reinbold a déclaré qu’elle prenait des tonnes de vitamines A, B, C, D, de la quercitine et du citrate de zinc, ainsi que de la vitamine E et de l’aspirine pour réduire la coagulation.

« Mon naturopathe m’a aussi donné des conseils qui, j’en suis sûr, fonctionneront ! » elle a écrit. «Je vous tiendrai au courant dans quelques jours. J’ai l’intention de tenir ma promesse de rester HORS de l’hôpital – certains d’entre eux semblent être des endroits effrayants ces jours-ci.

Au printemps, Alaska Airlines a interdit indéfiniment Reinbold de ses avions. Elle s’était disputée avec un employé au sujet du mandat de masque de la compagnie aérienne, qui avait été émis par le gouvernement fédéral.

Alaska Airlines était le seul transporteur commercial que Reinbold a pu utiliser pour voler entre son district de Juneau et la capitale de l’État jusqu’à la fin de 2021, depuis que Delta Air Lines a arrêté le service Juneau le mois dernier.

Reinbold a été dispensée d’assister aux votes en salle jusqu’à la fin de l’année en raison de son interdiction par Alaska Airlines.

