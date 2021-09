Le législateur républicain prépare un projet de loi rendant obligatoire la divulgation des subventions étrangères pour les fusions

Le représentant Scott Fitzgerald, R-Wis., est vu lors d’une photo de groupe avec des membres de première année de la House Republican Conference sur les marches du Capitole le lundi 4 janvier 2021.

Un législateur républicain prépare un projet de loi qui obligerait les entreprises subventionnées par des gouvernements étrangers à divulguer ces informations lorsqu’elles poursuivent des fusions importantes soumises à un examen réglementaire américain.

Le projet de loi, dirigé par le représentant Scott Fitzgerald, R-Wisc., et provisoirement intitulé « Stopping Foreign Government Subsidies for Mergers Act », exigerait que les entreprises soutenues par des entités publiques informent les régulateurs de ce soutien lorsqu’elles signalent un accord de plus de 92 millions de dollars en valeur.

Ces informations supplémentaires peuvent aider les régulateurs à évaluer comment une entreprise pourrait agir une fois fusionnée, a déclaré mercredi à CNBC le commissaire fédéral au commerce républicain Noah Joshua Phillips, qui soutient la législation.

“Nos présomptions dans la loi et la façon dont nous faisons notre travail sont basées sur la notion fondamentalement que les entreprises maximisent le profit. Elles cherchent à faire de l’argent”, a déclaré Phillips. “Mais les entités publiques n’ont pas nécessairement la recherche du profit comme motivation ultime et, par conséquent, elles peuvent ne pas agir de la même manière que les entreprises que nous examinons normalement.”

Une entreprise qui valorise certains objectifs politiques plutôt que les bénéfices pourrait faire un calcul différent en ce qui concerne le risque de poursuivre un comportement anticoncurrentiel, par exemple en baissant fortement les prix de ses concurrents pour les augmenter plus tard. Alors que Phillips a refusé de spéculer sur les types de conduite dans lesquels une entité publique pourrait s’engager, il a déclaré qu’il serait utile de connaître leurs incitations potentielles afin d’évaluer les faits de chaque cas individuel.

Dans l’état actuel des choses, les régulateurs peuvent avoir connaissance d’une subvention d’un gouvernement étranger dans une affaire de fusion, mais Phillips a déclaré qu’exiger cette information dès le départ leur permettrait de “développer une expertise et de poser les bonnes questions”.

Le projet de loi s’appuie sur une recommandation de l’année dernière de la Commission d’examen économique et de sécurité bipartite américano-chinoise. Dans son rapport annuel au Congrès, la commission a recommandé à la FTC de mettre en place un système pour déterminer comment les transactions proposées sont influencées par un tel soutien de gouvernement étranger.

La commission a constaté que le gouvernement chinois soutiendrait les entreprises qu’il voyait devenir des champions nationaux et les pousserait finalement à se développer aux États-Unis et dans d’autres pays.

“Ce processus aide les champions nationaux chinois à surpasser et à supplanter les leaders du marché mondial”, a écrit la commission dans son rapport annuel au Congrès.

La commission a déclaré que « les pratiques de distorsion des échanges de la Chine » signifient que « les travailleurs et les entreprises américains, peu importe à quel point ils sont innovants et efficaces, luttent pour rivaliser lorsque le gouvernement chinois incline si résolument les règles du jeu en faveur des entreprises chinoises par le biais d’une variété de mesures juridiques, réglementaires , et les mécanismes financiers, et lorsque les entreprises américaines obtiennent l’accès au marché chinois, c’est au prix du transfert d’une propriété intellectuelle précieuse à leurs homologues chinois. »

Le groupe a averti que le risque est particulièrement aigu en ce qui concerne les technologies émergentes, où la Chine chercherait prétendument à « surpasser et déplacer complètement les États-Unis ».

« Ne pas apprécier la gravité de ce défi et défendre la compétitivité des États-Unis serait désastreux », a écrit la commission. « Parce que ces technologies émergentes sont les moteurs de la croissance future et les éléments constitutifs de l’innovation future, une perte de leadership aujourd’hui risque de retarder le progrès économique et technologique des États-Unis pendant des décennies. »

Bien que Fitzgerald ait déclaré qu’il en était aux premiers stades de la collaboration avec ses collègues pour coparrainer le projet de loi, il a déclaré qu’il pensait que la volonté apparente de la Chine de consacrer des ressources importantes aux subventions aux entreprises pourrait rallier les législateurs des deux côtés de l’allée derrière la proposition.

Le projet de loi n’imposerait aucune exigence d’évaluation de la sécurité nationale aux agences antitrust, ce qui, selon Phillips, est mieux laissé aux agences existantes responsables de ce type d’examen. Le Comité sur l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS) au sein du Département du Trésor est déjà chargé d’examiner les implications de sécurité nationale pour les fusions avec des entités étrangères, par exemple.

Mais Phillips et Fitzgerald ont déclaré qu’il restait nécessaire d’évaluer les entreprises subventionnées par l’étranger du point de vue d’un préjudice potentiel pour la concurrence, ce qui relève clairement de la compétence des régulateurs antitrust.

Doug Melamed, professeur de droit à l’Université de Stanford et ancien procureur général adjoint par intérim de la division antitrust du ministère de la Justice, a déclaré que l’un des résultats possibles d’une telle législation, si elle était adoptée, serait un refroidissement des fusions avec des entités publiques.

“L’effet le plus important de ce type d’exigence pourrait être de dissuader l’acquisition en premier lieu”, a déclaré Melamed. “Parce que si les Chinois ont une participation intéressante dans la société X qui ne ferait normalement pas surface … cela pourrait la décourager s’ils ne veulent pas que leur position soit connue.”

