Le Lego Mario ? Le bloc est rempli d’oeufs de Pâques

De toutes les passions que j’avais quand j’étais enfant, seule une poignée d’entre elles ont vraiment perduré jusqu’à l’âge adulte. Les jeux, la musique punk et les Lego partagent tous cet honneur. Je suis toujours un énorme nerd de Lego et je pompe une quantité alarmante de mon revenu disponible dans des ensembles chaque année – et cela, espérons-le, signale que cela signifie quelque chose quand je dis que je pense que le nouveau Lego Super Mario 64 ? Bloquer est l’un des ensembles les plus cool que j’ai jamais construit.

Maintenant, pour être clair… Je suis totalement le public cible. J’avais sept ans quand Super Mario 64 est sorti ; la nostalgie de ce jeu coule dans mes veines. Ses plans de niveau sont gravés dans mon âme. Je suis aussi ce que la communauté appelle un « AFOL » – un « fan adulte de Lego ». Donc, sur le diagramme de Venn des personnes auxquelles cet ensemble pourrait être destiné, je suis en plein milieu. Je vous dis cela pour que vous puissiez ajouter de la crédibilité ou une pincée de sel à mon verdict, selon votre inclination.

Quoi qu’il en soit – à partir du moment où vous ouvrez le livret d’instructions, Lego sait exactement à qui est destiné cet ensemble. Comme le Lego NES sorti l’année dernière, il est différent des aventures de jeu pour enfants augmentées numériquement de Lego Mario & Luigi – il s’adresse avant tout aux adultes. C’est pourquoi il est livré dans une boîte noire (c’est ainsi que Lego désigne désormais les ensembles “adultes”, anciennement appelés “Creator Expert”) et avec un manuel d’instructions correctement relié qui comprend également un message des concepteurs et une magnifique photo de eux vêtus de vêtements des années 90, jouant à Mario 64 sur du matériel d’origine.

Cette photo est en quelque sorte un œuf de Pâques, mais il y en a plein d’autres. L’ensemble lui-même est rempli de minuscules références à Mario 64 – et quiconque connaît à distance le jeu aura plusieurs moments de joie pendant qu’il l’assemble et réalise ce qu’il construit exactement.

Si vous ne savez rien de cet ensemble, voici la vérité : c’est un bloc de point d’interrogation classique de la série Mario (qui, ironiquement, n’apparaissait pas du tout dans Mario 64, ce que le livret d’instructions reconnaît), mais il a des secrets. À l’intérieur du bloc, et déplié avec quelques remorqueurs ici et là, se trouvent des dioramas de trois scènes emblématiques de Super Mario 64: Champ de bataille de Bob-omb, Cool Cool Mountain, Lethal Lava Land et bien sûr le château de Peach.

C’est une construction amusante, bien qu’elle comporte plusieurs étapes que j’ai trouvées étonnamment complexes pour un ensemble Lego sous licence, même celui destiné aux adultes. Cela mène à la magie, cependant – la première fois que vous pliez les étapes dans le bloc, puis les déroulez pour voir le mécanisme que vous avez construit en action est un moment vraiment magique. Le bloc lui-même est un peu plus petit que ce que j’avais imaginé, mais il est aussi densément rempli de trucs et totalement solide. Je n’ai pas du tout l’impression qu’il doit être particulièrement tendrement manipulé, du moins selon les normes Lego.

Le fond du bloc est en fait creux, mais cela semble délibéré – cela évite de gaspiller des pièces d’un côté que vous ne verrez pas, mais est également suffisamment dissuasif pour empêcher les gens de le tenir au-dessus de leur tête et de le frapper à la manière de Mario… ce qui ne soyez pas sage, étant donné la quantité de pièces mobiles qu’il y a pour les mécanismes. Peu importe sa solidité.

Quoi qu’il en soit, c’est un ensemble absolument charmant, et bien que la NES de l’année dernière soit cool, cela ressemble exactement au genre d’ensemble que les fans réclamaient lorsqu’ils étaient déçus que la série Lego Mario soit composée d’ensembles de jeu minimalistes et modulaires. C’est renversé les attentes en étant composé de micro-dioramas, mais c’est quand même une construction fabuleuse.

C’est l’un de mes ensembles Lego préférés de l’année – de mémoire récente, en fait. Et plus Lego fait avec Mario, plus mon esprit commence à courir avec des possibilités potentielles de croisement de jeu – pour le prochain Sonic officiellement annoncé, avec la promesse toujours présente de Zelda ou d’une autre franchise Nintendom recevant le traitement Lego.

En ce qui concerne cet ensemble, la meilleure chose à ce sujet, bien sûr, ce sont les œufs de Pâques que les fans peuvent apprécier lors de la construction de l’ensemble et admirer une fois qu’il est construit. Voici quelques-unes de mes petites fonctionnalités préférées et des œufs de Pâques résumés – mais pas toutes, pour préserver les surprises…

Dioramas de beau niveau

Les dioramas de niveau des premier, quatrième et septième cours de Mario 64 sont absolument géniaux. Si vous vous souvenez fortement de ces conceptions, vous repérerez instantanément des pièces de conception mémorables dans ce micro-format. Il y a des éléments comme le sommet du roi Bob-omb, les souches d’arbre que vous piétinez pour une étoile, le puzzle coulissant Bowser sur Lava, la prison de Chain Chomp et le pauvre bonhomme de neige tête sans corps. Tous ces éléments et bien plus sont ici, recréés avec amour.

Dans certains cas, vous construisez en fait des revêtements « temporaires », laissant des détails cachés à l’intérieur. Vous pouvez faire glisser le devant du château de Peach, par exemple, révélant un fac-similé minimaliste de l’intérieur, avec les peintures des trois autres niveaux dans lesquels Mario sauterait et la fresque du soleil du hall principal – qui sert en fait un double objectif dans cet ensemble. De même, vous pouvez retirer un morceau de la scène Cool, Cool Mountain pour trouver une petite reconstitution de la zone de toboggan qui constitue une si grande partie de ce niveau.

Une grande partie des détails de ces dioramas est constituée de pièces uniques Lego 1×1 – elles sont donc vraiment à petite échelle. Ce qui est étonnant, c’est que chaque étape est immédiatement reconnaissable malgré cela. C’est Lego à son meilleur.

Micro-caractères

En parlant de récréations amoureuses, nous devons parler des versions à mini-échelle des personnages inclus. Il y a Mario (qui totalise trois pièces, dont une imprimée), Peach (cinq pièces), King Bob-omb (six pièces), Big Bully (trois pièces) et d’autres. Encore une fois, ce qui est génial, c’est que ces petites figurines sont immédiatement reconnaissables, même s’il est un peu risible que la première figurine Lego de Peach soit cette petite chose plutôt qu’une figurine à plus grande échelle.

Mon préféré d’entre eux, en passant, est Yoshi. Il est à peine dans Mario 64, bien sûr, mais il se cache sur le toit du château, qui ne peut être atteint qu’après avoir terminé à 100% le reste du jeu. Il est également caché derrière le château, exactement au même endroit. C’est le souci du détail qui me fait tant aimer cet ensemble.

L’affrontement final de Bowser et Mario

Un personnage manquait à cette liste de personnages, n’est-ce pas ? Bowser. Il est dans le décor, avec les figurines de personnages les plus complexes, ce qui est logique compte tenu de sa taille dans Mario 64. Cependant, il n’a pas réellement sa place dans les étapes présentées – il a donc sa propre petite cachette.

Vous pouvez faire glisser un compartiment sur le visage de l’un des symboles de point d’interrogation pour révéler Bowser. Vous pouvez le retirer, puis en appuyant sur sa plate-forme, la moitié inférieure de ce point d’interrogation s’ouvre… révélant une recréation à petite échelle des arènes du boss Bowser. Il y a même un endroit pour Lego Mario, un crochet pour mettre la queue de Bowser et un mécanisme rotatif pour que vous puissiez recréer Mario en lançant son ennemi juré à sa perte. Adieu, grand Bowser !

Compatibilité Lego Mario

Ce qui est vraiment dingue à propos de cet ensemble, c’est qu’il a tout cela – et pourtant est toujours compatible avec Lego Mario lui-même, cette figurine Lego surdimensionnée remplie de technologie pour lire des briques et autres. Rappelez-vous que j’ai dit que la peinture murale du soleil dans le foyer du château avait un double objectif ? Si vous le scannez avec Lego Mario ou Luigi, il lance un mini-jeu spécial où vous pouvez ensuite rechercher Power Stars dans l’ensemble, comme dans Mario 64.

Cette fonctionnalité n’était pas disponible avant la sortie – Lego Mario & Luigi ont besoin d’une mise à jour du firmware avant de fonctionner – mais il y a dix étoiles au total à trouver, décrites dans le manuel d’instructions avec des indices cryptiques. Déplacer Lego Mario vers différentes parties du parcours en fonction de ces indices lui permettra de «trouver» l’étoile. C’est un bonus sympa pour ceux qui se sont vraiment investis dans les ensembles Lego Mario.

L’ensemble Lego Super Mario 64 Question Mark Block est disponible dans la boutique officielle Lego à partir de demain. Une copie de l’ensemble a été fournie par Lego aux fins de cet examen.