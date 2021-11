Le Leicester le plus dominant d’Europe

27/11/2021 à 08:00 CET

Victoire de Leicester contre Legia Varsovie (3-1) a démontré une fois de plus le grand potentiel d’une équipe qui, avec Vardy et Daka comme grandes références, est un poignard dans leur zone offensive

Leicester a commencé fort, et à 20 minutes, ils envoyaient deux buts d’avance sur un tableau d’affichage qui s’est élargi avec un autre avant la pause. Ce n’est que la deuxième fois que Leicester a marqué trois buts en première mi-temps d’un match dans une compétition européenne. Précédemment contre Glenavon à la Recopa Cup en septembre 1961.

La victoire met les ‘renards’ à la tête de leur groupe et, accessoirement, jeta un câble à Naples. Le duel de la dernière journée entre les Parthéniens et les Anglais sera décisif, les Polonais et le Spartak de Moscou regardent de travers le match de Diego Armando Maradona.

James Maddison, plus en forme que jamais

L’un des grands bastions de ce Leicester, c’est le milieu de terrain anglais James Maddison. Avec une passe décisive et un but, il a été l’un des moments forts de la victoire contre Legia.

James Maddison a marqué et aidé dans un seul match avec le Leicester pour la troisième fois toutes compétitions confondues, auparavant contre le Sporting Braga (novembre 2020 en Ligue Europa) et Brentford (janvier 2021 en FA Cup).